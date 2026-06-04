Andorra Business impulsa la participació de quatre startups al Train French Tech i, una, es classifica per a la gran final de Madrid

Quatre startups andorranes han participat aquesta setmana al Train French Tech 2026, una iniciativa impulsada per French Tech Perpignan que reuneix emprenedors, inversors i agents de l’ecosistema innovador en un format tant original com singular: un tren que connecta Perpinyà i Madrid i que es converteix durant diversos dies en un espai itinerant d’innovació i de generació d’oportunitats de negoci. La participació de les empreses andorranes ha estat possible gràcies al suport d’Andorra Business, que ha acompanyat les startups del país en aquest esdeveniment internacional amb l’objectiu de reforçar la seva projecció exterior i facilitar l’accés a nous mercats, socis estratègics i potencials inversors.
La delegació andorrana ha estat formada per Xavier Baldó (CEO de Blockchain School), Meritxell Perelló (CEO d’Amb Tu), Rinat Kirdan (CEO de Praams), i Bruno Ciroussel (CEO d’Aitek Sovereign Cloud). Les tres primeres empreses han presentat els seus projectes juntament amb altres emprenedors procedents de França i Espanya.
En aquesta edició hi han participat un total de 26 startups dels tres països. Durant el recorregut, els participants han tingut l’oportunitat de presentar els seus projectes davant d’experts del sector i inversors mitjançant sessions de pitch i reunions de treball.
Entre els resultats més destacats de la participació andorrana, l’startup Praams, liderada pel resident andorrà, Rinat Kirdan, ha aconseguit classificar-se per a la gran final del concurs de pitches, celebrada al Teatro Magno de Madrid, on s’han presentat els projectes més ben valorats de l’edició.
En aquest sentit, el president de French Tech Perpignan, Arthur Lemaire, ha destacat que “estem molt contents d’haver rebut la delegació i les startups andorranes han demostrat un nivell excel·lent, tant per la qualitat dels seus projectes com per la seva ambició internacional. Per a nosaltres és una gran satisfacció continuar reforçant els vincles entre els ecosistemes emprenedors d’Andorra, França i Espanya”.
Per la seva banda, la directora d’Andorra Business, Judit Hidalgo ha explicat que “Aquesta acció s’ha emmarcat dins de la nostra estratègia de donar suport a la internacionalització de les empreses andorranes i reforçar-ne la seva competitivitat. Acompanyar-les en la seva projecció exterior ens permet, alhora, mostrar al món el talent empresarial d’Andorra”.
El Train French Tech 2026 ha coincidit amb la celebració, a Madrid, del South Summit, un dels principals esdeveniments internacionals dedicats a l’emprenedoria i la innovació, que cada any reuneix startups, corporacions, inversors i institucions d’arreu del món. La delegació andorrana també ha visitat aquest esdeveniment per a ampliar la seva xarxa de contactes i conèixer les darreres tendències del sector.
La participació en el Train French Tech 2026 ha representat una nova oportunitat per a mostrar el talent emprenedor andorrà en un escenari internacional i reforçar la presència de l’ecosistema innovador del país en els principals fòrums europeus del sector.