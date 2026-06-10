Andbank España impulsa el seu creixement amb noves incorporacions a Badajoz, Logroño, Sevilla, València i Tarragona

Andbank España, entitat especialitzada en banca privada, ha reforçat la seva xarxa de banquers amb la incorporació de cinc professionals amb àmplia trajectòria en el sector financer, consolidant el seu creixement en diferents places estratègiques del territori nacional. En concret, l’entitat ha incorporat a Juan Alfredo Pinna Cuéllar com a responsable del nou centre de banca privada de Badajoz —l’obertura de la qual està prevista en les pròximes setmanes—, a Miguel Anguiano en el seu centre de banca privada de Logronyo, a José Manuel Martín Montesinos com a banquer privat a Sevilla, a Carlos Vicente en el seu equip de València i a Ferran Tarragó com a banquer privat a Tarragona.
Juan Alfredo Pinna Cuéllar, que liderarà el nou centre de banca privada d’Andbank a Badajoz, compta amb una trajectòria de més de 20 anys en el sector financer, especialment en banca privada i gestió de patrimonis. Procedeix de Bankinter, on durant més d’una dècada ha estat director del seu centre de banca privada. Anteriorment, va exercir posicions de responsabilitat a Banesto i Renta 4 a Extremadura.
Per part seva, Miguel Anguiano, que s’incorpora al centre de banca privada d’Andbank a Logronyo, compta amb més de 20 anys d’experiència en el sector financer. Procedeix de Renta 4 Banco, on va desenvolupar la major part de la seva carrera durant 21 anys, 14 com a director de l’oficina de Logronyo i responsable de La Rioja, acumulant una sòlida experiència en assessorament i desenvolupament de negoci a la regió.
José Manuel Martín Montesinos, que s’uneix com a banquer privat a l’equip d’Andbank a Sevilla, ha desenvolupat la seva carrera a Bankinter com a gestor de banca privada, amb experiència en assessorament financer i gestió de patrimonis a Andalusia.
Carlos Vicente, que se suma a l’equip d’Andbank a València, compta amb més de 15 anys d’experiència en el sector financer, procedent de Santander Private Banking, amb una trajectòria centrada en la gestió patrimonial, l’assessorament financer i el desenvolupament de negoci.
Finalment, Ferran Tarragó, que s’incorpora com a banquer privat al centre de banca privada d’Andbank a Tarragona, aporta més de 25 anys d’experiència en el sector financer, amb una destacada trajectòria en direcció d’oficines, desenvolupament de negoci i assessorament a clients. Procedeix de Banc Sabadell, on ha dirigit diferents oficines, impulsant el creixement del negoci i consolidant l’àrea de banca de patrimonis.
Amb aquestes incorporacions, Andbank España continua avançant en la seva estratègia de creixement, basada en la incorporació de talent sènior i en l’enfortiment de la seva presència territorial, combinant l’obertura de nous centres de banca privada amb el reforç d’equips en places clau.
Andbank España, està especialitzada en banca privada i gestió de patrimonis, compta amb un model de negoci sòlid basat a posar al servei del client especialistes en distintes disciplines -gestió d’inversions, planificació patrimonial i fiscal, inversions alternatives (private equity, immobiliari, venture capital), ESG i sostenibilitat, family office o corporate finance (operacions empresarials, venda d’empreses, etc.). Andbank España va tancar el 2025 amb un volum de negoci de més de 40.261 milions d’euros, posicionant-se com la 6a banca privada d’Espanya, segons el rànquing de la revista Funds People.