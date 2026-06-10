Baró (PS) demana al Govern informació detallada sobre la situació del Cos Penitenciari i la planificació de la plantilla

El president suplent del Grup Parlamentari Socialdemòcrata i conseller general, Pere Baró, ha registrat una bateria de preguntes escrites per a conèixer amb detall la situació actual del Cos del Departament d’Institucions Penitenciàries i les previsions del Govern en matèria de personal. La iniciativa arriba després que el conseller general hagi conegut el malestar existent entre una part de la plantilla del Cos Penitenciari, una preocupació que també han expressat representants sindicals del col·lectiu. Davant d’aquesta situació, Baró considera necessari disposar d’una radiografia precisa sobre l’estat actual del servei i la seva planificació de futur.
En concret, Baró sol·licita informació sobre el nombre total d’efectius adscrits al Cos, desglossat per departaments, càrrecs, sexe i franges d’edat, així com sobre la previsió d’evolució de la plantilla en els propers anys i l’estat de les cinc places pressupostades per a aquest exercici 2026.
El conseller socialdemòcrata també pregunta per la previsió de jubilacions durant els pròxims cinc anys i per la manera com aquestes es compensaran amb noves incorporacions, amb l’objectiu de garantir la continuïtat i el bon funcionament del servei.
Així mateix, Baró demana dades sobre l’evolució salarial del Cos durant els darrers vuit anys, amb un desglossament per departaments, càrrecs, sexe i franges d’edat, per a disposar d’una radiografia completa de la situació laboral dels professionals penitenciaris.
La iniciativa també aborda el protocol de reincorporació al servei actiu del personal del Cos Penitenciari. En aquest sentit, el conseller general pregunta amb quins actors s’ha elaborat i consensuat aquest protocol i quin és el calendari previst per a la seva aplicació.
Finalment, i precisament arran del malestar manifestat per una part de la plantilla, Baró demana si el Govern té previst reforçar els canals de diàleg amb els representants dels treballadors, establint reunions amb una periodicitat més freqüent que l’actual, si existeix una calendarització definida i amb quina freqüència es reuneixen actualment els responsables competents amb els representants del Cos.
Amb aquestes preguntes, el socialdemòcrata vol obtenir una visió clara de la situació del Cos Penitenciari, de la planificació dels recursos humans i del diàleg existent entre el Govern i els professionals del servei «per a garantir-ne el bon funcionament i unes condicions laborals adequades».