Els Grups d’Amistat amb el Senat francès i l’Assemblea Nacional es reuneixen a París

Els Grups d’Amistat Andorra-França entre el Consell General i el Senat francès i l’Assemblea Nacional s’han reunit aquesta setmana a París, on s’han dut a terme diverses trobades i reunions de treball per a tractar temes d’interès comú, mantenint els lligams entre institucions. Les reunions s’han donat principalment amb el Grup d’Amistat amb el Senat, amb qui ja s’han fet diverses trobades al llarg d’aquesta legislatura. Tal com ha indicat la presidenta de la Comissió Legislativa de Política Exterior, Berna Coma, les reunions de treball d’aquesta setmana a París han permès fer un seguiment més acurat dels temes que ja s’havien obert entre ambdues delegacions, com les infraestructures, l’educació i la sanitat.
D’altra banda, pel que fa al Grup d’Amistat amb l’Assemblea Nacional, aquest dimecres s’ha donat la primera trobada d’aquesta legislatura, ja que a causa de la situació política a França, no s’havia pogut formar la delegació. Per tant, la reunió de treball ha permès iniciar el contacte amb la institució i obrir nous àmbits de col·laboració. En aquest primer contacte, la delegació andorrana s’ha reunit amb la presidenta del Grup d’Amistat amb l’Assemblea Nacional, Audrey Abadie-Amiel.
La delegació andorrana ha estat formada pels membres de la Comissió Legislativa de Política Exterior, Berna Coma, Núria Segués, Laia Moliné, Meritxell Alcobé i Pere Marsenyach; a més de l’ambaixadora d’Andorra a França, Esther Rabassa. Per part del Senat ha acudit el president del Grup d’Amistat, Alain Chatillon; els vicepresidents, Jean-Jacques Michau i Jean Sol; Emilienne Poumirol i Maire-Agnes Mouton.