Àloe vera, una planta per al jardí o interiors

Es parla molt sovint de les propietats de l’àloe vera, dels seus efectes curatius sobre els problemes dermatològics i, també, la seva presència en aliments i begudes. Però l’àloe vera és, a més, una planta molt agraïda, molt fàcil de cultivar a la llar, que requereix molt poques cures i afegeix un valor decoratiu tant a interiors com al jardí.
Característiques generals i descripció
La planta d’àloe vera va guanyar molta fama fa alguns anys, quan els científics van començar a trobar-hi multitud de propietats curatives i, fins i tot, alimentàries. Però, quines en són les característiques?
Origen: procedeix de la península Aràbiga. Es desenvolupa de manera silvestre en climes tropicals, semitropicals i àrids.
Família: és una espècie suculenta de la família Asphodelaceae.
Fulles: són verdes i allargades, dures. Són, a més, carnoses i amb vores dentades. Poden fer uns 40 o 50 cm de llarg i rondar els 10 cm d’amplada.
Floració: en moltes de les varietats té flor, que neix a finals d’hivern. Tot i que sembla robusta, és delicada i fràgil.
El cultiu de l’àloe vera
Com que és un gènere suculent, exigeix poques cures i és fàcil de conrear a casa. Has de seguir els passos següents:
Buscar un lloc ni gaire humit ni gaire fred.
Col·locar-la en un test de fang.
Posar grava a la base de la planta per a facilitar el drenatge.
Planteu-la a partir d’un dels brots o fills d’una planta adulta.
Afegir terra amb perlita, i una mica de terra de jardí.
Regar-la passades dues setmanes.
