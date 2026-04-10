Últim cap de setmana per a gaudir de l’esquí i les condicions de neu excepcionals a Ordino Arcalís

L’estació d’esquí andorrana d’Ordino Arcalís arriba a la recta final de la temporada amb unes condicions realment excepcionals. Després d’un hivern marcat per les nevades constants i grans acumulacions, el domini presenta els màxims gruixos de tota la temporada, arribant fins a gairebé 4 metres de neu en les seves cotes més altes i totes les pistes obertes al 100%.
Aquestes condicions han situat Ordino Arcalís en una posició destacada a escala internacional, que actualment ocupa la segona posició al rànquing mundial d’estacions amb més neu, segons dades de la plataforma especialitzada skiresort.info. Un reconeixement que reforça la reputació de l’estació com una de les més fiables i amb la millor qualitat de neu dels Pirineus, un autèntic paradís per als amants del freeride.
El domini clourà la temporada aquest diumenge, 12 d’abril, sent aquest el darrer dia d’obertura d’aquesta temporada 2025-2026, que ha deixat moments tan especials com la celebració dels primers Campionats del Món de Freeride sota el paraigua de la FIS. L’estació ordinenca és l’últim dels dominis andorrans en donar per finalitzat l’hivern, després que Pal Arinsal i Grandvalira ho fessin aquest passat dilluns.