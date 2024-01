Allò que no sabies del Cap d’Any

Avui, 1 de gener, se celebra el Dia de Cap d’Any, un moment en què moltes persones ho celebren amb alegria, organitzant festes, reunint-se amb familiars i amics, ballant i divertint-se, i tot això per a celebrar el començament d’un nou any prometedor en què tothom té desitjos i il·lusions. Feliç Any Nou!

No sempre s’ha celebrat l’1 de gener

Tot i que tothom celebra l’Any Nou l’1 de gener, pocs saben que, al començament, l’Any Nou es commemorava al mes de març, però gràcies a l’emperador Juli Cessar, el primer dia de l’any va passar a ser l’1 de gener. La raó fonamental d’aquesta decisió és que a l’antiga Roma, era a l’onzè mes (gener), quan els cònsols assumien el nou govern. Per aquesta raó el gener era el mes dedicat a déu Jano, el patriarca de les entrades i els nous començaments.

Avui dia, l’arribada de l’Any Nou continua tenint per a nosaltres el mateix significat que tenia per als romans l’any 47 aC. un nou inici per a reescriure el nostre destí.





Com se celebra l’Any Nou al Món?

D’acord amb la cultura, els costums i les tradicions, a cada país, la celebració de l’Any Nou té diversos matisos, però sempre amb la mateixa finalitat: iniciar un nou any amb els millors desitjos i expectatives per complir.

Aquestes són algunes maneres de celebrar l’any nou al món:

Japó

D’acord amb la tradició, els temples acostumen a tocar 108 campanades, que simbolitzen els 108 pecats terrenals de l’ésser humà que cal eliminar, per a rebre el nou any amb l’ànima purificada. S’encenen encensos per a la celebració i resen picant de mans.

Egipte

Al Caire els ciutadans es congreguen a la mesquita de Muhammad Ali, per a observar la lluna i esperar l’arribada del nou any.

Itàlia

A ciutats ubicades al sud d’Itàlia com Sicília i Nàpols llancen mobles i objectes vells per la finestra, per a despullar-se de tot allò negatiu que els ha esdevingut durant l’any vell i rebre tot el millor l’any nou.

Filipines

Les dones acostumen vestir roba amb lunars i col·loquen en una butxaca monedes que fan sonar, per a atraure la fortuna i bona salut.

Irlanda

S’acostuma a colpejar els murs i les portes de les cases amb una barra de pa, per a atraure la bona sort i que no faltin els aliments durant l’any que comença. Es guarneixen les cases amb branques de vesc per a rebre el nou any. Les dones solteres col·loquen una branca sota el coixí la vigília d’Any Nou, per a trobar parella.

Dinamarca

En acabar el sopar de la nit de Cap d’Any els danesos acostumen a trencar plats contra la paret a l’entrada de la llar, com una manera d’expressar els millors desitjos a les persones estimades, així com despullar-se de mals auguris per a rebre el nou any.

Escòcia

D’acord amb ritus antics dels seus avantpassats, els escocesos celebren l’any nou amb la tradició del foc, coneguda com a Hogmanay. Porten una torxa, col·locant una bola de foc a l’extrem d’una corda i l’onejen al cel, per a purificar l’esperit i atreure la llum l’any vinent.

Brasil

Els brasilers es vesteixen de blanc per a rebre el nou any. A les 12 de la nit salten sobre les onades de la platja durant set vegades seguides per a atraure la bona sort i en honor a Iemanjà, deessa dels oceans. Col·loquen ofrenes a Iemanjá a la vora del mar i si són arrossegades mar endins significa un nou any carregat de bones notícies. Si les ofrenes es queden a la sorra no hi haurà bona sort.

L’Índia

L’any nou hindú (Diwali) se celebra amb un ritual anomenat Rangoli des de fa més de 5.000 anys. Es dissenyen figures i dibuixos, emplenant-les amb pols de diferents colors i col·locant llums d’oli per a il·luminar els dibuixos. El nou any simbolitza la victòria del bé i de la llum sobre el mal i la foscor, sent l’ocasió propícia per a reconciliar-se amb els enemics, netejar i renovar les cases i pregar.

La Xina

Es duen a terme desfilades amb figures emblemàtiques de dracs i s’il·luminen els carrers amb làmpades i fanals de color vermell, que simbolitza la protecció i la bona sort.





Quan celebren les religions l’any nou?

La celebració de l’Any Nou al món occidental es regeix pel calendari Gregorià, sent l’1 de gener el primer dia de l’any. A diverses religions i cultures se celebra amb diferents calendaris i tradicions cerimonials, en diferents mesos de l’any. Tot i això, tenen un propòsit comú, desitjar benediccions i prosperitat per al nou any que comença:

Judaisme

El calendari hebreu s’inicia al mes de Tishrei entre els mesos de setembre i octubre, ja que és un calendari lunar. El primer dia de Tishrei se celebra la festivitat de Rosh Hashaná o Any Nou Jueu. Segons la Torà, l’inici de l’any comença al mes de Nissan, commemorant la sortida dels jueus d’Egipte a l’Èxode. Significa un temps de reflexió i despertar espiritual, així com de reunió i reconciliació amb éssers estimats (familiars i amics).

Islam

L’any del calendari musulmà o islàmic (anomenat Muharram) és lunar i dura 354 dies (355 en anys de traspàs). Els musulmans celebren l’any nou musulmà o Hègira, la festivitat de la qual coincideix amb el primer dia de l’any del calendari islàmic o Muharram. Marca la migració (Hiyra) del profeta Mahoma, quan va viatjar de la Meca a Medina per a fundar la primera comunitat musulmana el 622 a.C.

Cristianisme

A l’Església catòlica l’any nou se celebra l’1 de gener, segons el calendari gregorià.

L’Església ortodoxa celebra l’any nou mateix dia que l’Església catòlica. Algunes Esglésies Ortodoxes de l’Est ubicades a Rússia i Sèrbia es regeixen encara pel calendari Juliano per a celebrar les festivitats per any nou el dia 14 de gener.

Les Esglésies protestants celebren l’any nou el dia 1 de gener, a excepció dels Testimonis de Jehovà, Amish, Menonites, Shakers, entre d’altres, que no ho celebren.

L’Església veterocatòlica ho celebra el dia 4 de febrer, segons el calendari galicatòlic.

Budisme

Es regeix pel calendari lunisolar budista. Alguns països budistes com Sri Lanka, Cambodja, Birmània, Tailàndia i Lao celebren durant 3 dies l’arribada del nou any, amb la primera lluna plena a l’abril del calendari gregorià. Els països de mahāyāna (una de les branques del budisme) celebren l’any nou el dia de la primera lluna plena de gener del calendari gregorià. A la Xina, Vietnam i Corea es duu a terme al mes de gener o els primers dies de febrer, i al Tibet se celebra al març.

Nouruz

El nou any persa, Nouruzo Nowruz (que significa Nova Llum o Nou Dia) coincideix amb l’equinocci de Primavera, entre el 20 i 22 de març. És una tradició a l’Iran, Turquia, Afganistan i altres nacions de l’Àsia central. És de gran importància per als seguidors de la féBaha’i i els musulmans Shiitas. La celebració d’any nou pot durar uns quants dies, festejant amb àpats especials i trobades familiars.





Rituals de l’any nou

En els rituals de Cap d’Any no es tracta només de demanar, sinó agrair, així com pensar en els millors desitjos i nous propòsits a assolir. Mostrem alguns rituals habituals per a començar amb bon peu l’any, comuns a diverses parts del món:

. Brindar amb una copa de xampany o vi, per a activar la prosperitat i que es compleixin els desitjos i els propòsits d’any nou.

. Utilitzar roba interior de color vermell per a l’amor o groga per a atraure els diners. Aquest ritual és més efectiu si la roba interior és regalada o nova.

. Estrenar roba i peces de vestir, perquè no manquin els diners.

. Llençar un got o una galleda d’aigua cap a fora de la casa, per a evitar vessar llàgrimes l’any, simbolitzant una neteja energètica per a despullar-se de tot allò dolent.

. Escriure una llista amb totes les coses negatives que van passar durant l’any anterior i després cremar-la, per a desfer-se de tot allò negatiu durant el nou any.

. Treure les maletes al carrer i donar-hi una volta per a materialitzar els viatges. Pots portar a la mà el teu passaport, visualitzant el viatge dels teus somnis.

. Fer una neteja profunda a la casa, començant des de l’interior de la llar fins a la porta principal per a allunyar les males vibracions, negativitat i baixes energies.

. Menjar 12 raïms i demanar un desig per a cadascun d’ells, just abans d’iniciar el nou any.





Com desitjar un feliç any nou

L’arribada d’un nou any és motiu de celebració, així com de reflexió per tot el que ha de venir i les metes a assolir a curt termini. Mostrem algunes recomanacions per a festejar en família i desitjar un feliç any:

Cinema a casa: Relaxa’t i gaudeix una marató de bones pel·lícules i sèries de televisió, acompanyats amb dolços i plats per a degustar.

Juga i gaudeix: Si tens nens a casa organitza jocs divertits i especials, per a distreure els més petits, com una obra de teatre infantil o de titelles. Per als adults poden triar algun joc de taula tradicional per a passar una bona estona.

A ballar!: Ubica un espai a casa teva, bé sigui el saló, el garatge o el jardí per a moure el cos i de passada cremar algunes calories amb bona música. Podeu crear una coreografia grupal i fer un concurs divertit. Involucra les persones que vulguis des de qualsevol lloc i la distància, utilitzant la tecnologia.

De festa: Organitza una festa temàtica o en pijames, amb convidats presencials (els que visquin a casa teva) i virtuals (mitjançant vídeo trucades).

Un banquet especial: Prepara el teu menjar favorit o el típic del teu país i comparteix a taula amb les persones amb qui convius, brindant pel nou any que comença i demanant els millors desitjos per a tu i els teus.

Celebració fora de casa: Tant per a la nit de Cap d’Any com per al dinar del dia 1 de gener, hi ha qui prefereix anar de celebració fora de casa. Hi ha establiments que ofereixen una gran diversitat de propostes gastronòmiques, acompanyades de ball, espectacles i de benvinguda al nou any.





Any Nou, Vida Nova: propòsits per al nou any

En començar un nou any s’inicia un nou cicle. És l’oportunitat perfecta per a reprendre algun projecte, visualitzar les metes que vols assolir l’any que s’inicia o bé reflexionar sobre els aspectes de la teva vida que vols millorar. Aquestes són algunes recomanacions per a fer la llista de propòsits per a l’any que comença:

. Pren-te el teu temps per a pensar i reflexionar sobre els canvis que vols fer a casa teva, a la teva vida personal o en qualsevol altre àmbit.

. Elabora una llista de metes a assolir, que siguin concretes i realistes. Prioritza quines són les més importants per a tu.

. A cadascuna de les metes, enumera quines accions o tasques has de complir, per a assolir-les en un termini de temps determinat. Elabora un programa o cronograma i compromet-te a complir-lo.

. El més important: No defalleixis si no compleixes els teus propòsits en el temps acordat per tu. Fes els ajustaments que consideris pertinents i, si no és possible complir-los, canvia la meta, però mai l’objectiu.





Algunes curiositats sobre l’any nou

. D’acord amb la tradició judeocristiana, l’1 de gener coincideix amb la circumcisió de Crist (al vuitè dia del seu naixement), quan rep el nom de Jesús (segons l’Evangeli de Lluc).

. A la celebració de l’any nou a Dubai el 2014 es va registrar al Llibre Guiness dels Records els focs artificials llançats, com els més grans del món. Durant sis minuts es van activar 450.000 focs artificials des de quatre-cents llocs.

. La campana utilitzada per a donar les 108 campanades per a allunyar els 108 pecats terrenals al temple de Chion-in (a Kyoto) data de l’any 1633. Pesa 74 tones i és una de les campanes de majors dimensions al Japó. Es requereixen 17 monjos per a fer-la sonar.

. Tot i que els xinesos s’han sumat a la celebració global de Cap d’Any, ells també celebren l’Any Nou Xinès que aquest 2024 serà el 10 de febrer donant inici a l’any del conill.

Com veuràs cada país del món té les seves creences i tradicions pel que fa a l’arribada del nou any, així que per a seguir ampliant la nostra cultura, et convidem a compartir a les xarxes socials la teva forma de celebrar l’#AnyNou.





Per diainternacionalde.com i actualitzat per Fòrum.ad