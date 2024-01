1 de gener: De ressaca, eh!

Un grup d’amics celebrant efusivament el Cap d’Any (rawpixel.com / freepik)

Si existeix algun tipus de ressaca antològica, aquesta, és la que es pateix arran de la celebració de la festa de Cap d’Any. Sí, sí, aquella que ara mateix, en aquestes hores, et pot estar martiritzant i que et fa venir a la ment la típica dita de “no ho faré més, és l’últim cop”.

La ressaca es produeix quan després d’una ingesta excessiva d’alcohol, el fetge comença a sobre treballar i absorbir tota l’aigua que pot del cos per a netejar aquest alcohol i transformar-lo en una substància inofensiva. Això provoca que la resta del cos es quedi sense l’aigua necessària per a un correcte funcionament, com li ocorre al cervell, provocant els mals de cap.

Alguns remeis per a eliminar o minimitzar la ressaca i, per tant, els trastorns associats a la mateixa són:

– Hidratar-se molt. Sens dubte és la primera mesura a adoptar i s’ha d’anar repetint de manera freqüent. Beure molta aigua natural, però també begudes isotòniques que ajudin a recuperar les sals minerals perdudes. El suc de taronja natural també ajuda al fetge a degradar l’alcohol.

– Evitar el cafè i el te i substituir-lo per infusions de poniol-menta, melissa o dent de lleó.

– Donar-se una dutxa amb aigua temperada. El vapor que es desprèn, ajuda a “buidar” el cap.

– Si hem de prendre’ns un medicament, millor optar per l’ibuprofèn. El paracetamol fa que el fetge treballi més, per la qual cosa no convé saturar-lo.

– Evitar menjars porqueria o aquells que siguin difícils de digerir. No cal augmentar el malestar que tenim amb problemes estomacals.

– Consumir molta fruita, ja que la fructosa que conté, ajuda a depurar el cos.

– Descansar molt.

Dit això… què? T’ho has passat bé aquesta matinada?