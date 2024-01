Espot demana en el discurs de Cap d’Any estendre el consens polític per l’habitatge a altres qüestions cabdals

El cap de Govern, Xavier Espot, en el seu discurs televisat d’ahir a la nit (SFGA)

El cap de Govern, Xavier Espot, ha expressat la voluntat del Govern de protegir les famílies que viuen de lloguer i assegurar el futur d’aquelles persones que depenen de salaris i pensions. Ho ha fet durant el missatge de Cap d’Any, al llarg del qual no només ha recordat la decisió del Govern d’incrementar el salari mínim i les pensions de solidaritat més de dos punts per sobre de l’IPC, sinó que ha anunciat l’obligació d’augmentar els salaris situats per sota del salari mitjà. Això “permetrà conservar el poder adquisitiu de més de la meitat de les persones assalariades del país”.

Espot ha apel·lat al consens de les forces polítiques per a afrontar temes de futur cabdals, de la mateixa manera que s’ha assolit en matèria d’habitatge per a donar protecció a les persones que viuen en pisos de lloguer i oferir “un horitzó de seguretat durant uns anys en què se seguiran posant en pràctica tota una sèrie de mesures per a pal·liar la manca d’habitatge a preu assequible al país”.

L’acord transversal per l’habitatge, ha dit el cap de Govern, és un bon exemple del diàleg fructífer que s’estableix entre els ciutadans i els polítics, quan els polítics saben deixar de banda els interessos partidistes i unir esforços en benefici de l’interès comú. Per això, Espot exhorta les forces polítiques a assolir acords per a revisar a fons la regulació de la inversió estrangera, per a fer sostenible el sistema de pensions de la Caixa Andorrana de la Seguretat Social i per a trobar un equilibri entre el desenvolupament urbanístic i la protecció del medi natural i el paisatge.





Redefinir les relacions d’Andorra amb la UE

El 2024 serà també un any clau pera redefinir les relacions d’Andorra amb el seu entorn, segons el cap de Govern. Espot ha dit que és el moment de culminar el camí iniciat dècades enrere amb l’acord duaner i que l’Acord d’associació amb la UE fixarà un marc estable i equilibrat de relacions amb els veïns europeus. El cap de Govern ha qualificat de llarga i complexa la negociació per a assolir “un acord equilibrat, que permet a Andorra continuar tenint el control de qüestions per a nosaltres cabdals com les fronteres, la immigració i la fiscalitat i que -a la vegada- permetrà als andorrans treballar, estudiar, fer negocis i desenvolupar una carrera professional en l’entorn europeu”. En els propers mesos, ha afegit, caldrà “dissipar dubtes, desfer malentesos i explicar els canvis en positiu que l’acord representarà per a la societat andorrana”, amb la vista posada en el referèndum en què el poble andorrà haurà de donar el seu veredicte definitiu.

El cap de Govern ha recordat que el procés d’acostament a Europa el van iniciar els governs d’Albert Pintat i de Jaume Bartumeu, una visió compartida per Antoni Martí, que va iniciar formalment les negociacions fa vuit anys i mig. Xavier Espot ha tingut precisament unes paraules de record per al recentment traspassat excap de Govern, de qui n’ha destacat la visió estratègica, l’instint polític i la gran estima pel país.

Espot ha finalitzat el missatge de Cap d’Any referint-se a la revisió dels fets passats que “ens permet actuar en el present, per a consolidar els encerts i corregir els errors. I és així que, entre tots, construïm el futur. Un futur que volem pròsper per a tots els ciutadans i les ciutadanes d’Andorra.”