Allau de gossos a la 5a edició internacional d’agility de Rialp

Imatge de la quarta edició de l’Agility Rialp (Ara Lleida)

El Club Agility Ciutat Comtal, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Rialp i el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, organitza la cinquena edició de la competició internacional d’Agility Rialp 2023, que tindrà lloc al camp municipal de futbol de Rialp entre els dies 2 i 6 d’agost, amb una participació diària de 400 gossos procedents de diversos indrets d’Europa i Amèrica.

La prova ha estat presentada aquest dimarts a la sala de premsa de la Diputació de Lleida, a càrrec de la vicepresidenta Rosa Pujol; l’alcalde de Rialp, Gerard Sabarich; el regidor de Turisme i Promoció Econòmica de Rialp, Josep Taribó, i el cap de Promoció i Màrqueting del Patronat de Turisme, Juli Alegre.

Rosa Pujol ha destacat la importància de portar un tipus de competició com aquesta al Pallars “pel suport i la promoció del turisme que això pot suposar”. En aquesta línia s’ha manifestat també Juli Alegre que ha parlat de la necessitat de potenciar el turisme internacional i que, activitats com aquesta “donen encara més visibilitat a aquesta aposta del territori per a fer-se conegut fora de les nostres fronteres”.

Tal com ha recordat Gerard Sabarich, “aquest any prendran part en la competició més de 400 participants diaris durant els cinc dies de competició oficial, la qual cosa suposa que, sumat, més de 2.000 gossos vinguts de Portugal, França, Bèlgica, Suïssa, República Txeca, Alemanya, Argentina, Uruguai i de tot l’Estat espanyol prenguin part en la prova d’agility”.

Josep Taribo, per la seva banda, ha fet èmfasi en la qualitat de les instal·lacions on es desenvoluparà la competició i la bellesa de l’entorn, que fa de Rialp un emplaçament idoni per a la celebració d’aquesta competició.

El dia 2 d’agost, a la tarda, se celebrarà l’Open individual, amb més de 250 inscrits. Pel que fa a l’Open d’equips, hi ha uns 200 gossos inscrits. Dissabte, dia 5 d’agost, a la tarda, tindran lloc les finals, iniciant la competició amb la categoria infantil, la júnior i per a acabar amb la gran final amb els gossos millor classificats.

Com en la passada edició, es disposarà de quatre pistes, de manera que es faciliti la competició simultània. També s’habilitarà un espai de caravanes, amb preses de llum i aigua, lavabos i bar, a més de camp d’entrenament i zones de refresc per als gossos, que participen en les categories XL + L, M, i XS + S.

El president del Club Agility Comtal de Barcelona, Carles Fortuny, ha afegit posteriorment que el 70% dels participats repeteixen i que la majoria, un 90%, combinen la competició amb el turisme. En aquest sentit, ha explicat que “es tracta d’una participació fidel, de gent de mitjana-alta edat que busquen la qualitat de l’entorn i del gaudi de les vacances per sobre de la festa. També ha recordat que des de fa uns anys, aquesta competició s’ha convertit en una de les més importants del sud d’Europa i en tot un referent per als amants d’aquesta activitat”.

La competició de dissabte, 5 d’agost, es podrà seguir via streaming, un model que ha continuat des de les edicions anteriors i que serà accessible a través del compte de Facebook de l’Ajuntament de Rialp.