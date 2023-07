El millor trail running internacional a Arinsal – la Massana

El Merrell Mountain Festival Comapedrosa reunirà atletes de primer nivell (organització)

Aquests 22 i 23 de juliol (dissabte i diumenge vinents) se celebrarà el Merrell Mountain Festival Comapedrosa amb activitats per a tots els públics: curses de trail running, infantils, ioga a la natura, senderisme i cinema de muntanya. Aquestes són les activitats que gaudiran els més de 800 participants que hi prendran part.

Amb un programa molt complet, el Merrell Mountain Festival Comapedrosa començarà el proper dissabte, 22 de juliol, amb la novetat de les curses del 2023: la Vertical Comapedrosa (8km i 1.483m D+). L’activitat seguirà a Arinsal – la Massana amb senderisme a la Vall del Comapedrosa by MERRELL HIKING CLUB, vies ferrades i curses infantils.

Arribats a mitja tarda, se celebraran dues sessions de ioga a la natura by MERRELL, cinema de muntanya i es finalitzarà la jornada amb una activitat d’observació del cel fosc al Coll de la Botella.

La jornada del darrer dia del festival començarà amb les curses del Merrell Skyrace Comapedrosa i l’Skyrace Arinsal seguit de sessió de senderisme.





Merrell Skyrace Comapedrosa, una cursa de Copa del Món

Merrell Skyrace Comapedrosa manté la seva vocació Internacional i forma part del prestigiós circuit XTERRA Trail Run World Series amb la cursa de 24k (i 2.375m+). Els participants gaudiran dels senders tècnics, els cims i els paisatges del Parc Natural del Comapedrosa, el Pic de les Fonts, el Pla de l’Estany, l’Estany Negre, i molts altres punts a descobrir en un paratge de somni.

A banda de l’Skyrace Comapedrosa, també hi haurà com és habitual l’Skyrace Arinsal (19k amb 1.456m+), als quals se suma la Vertical Comapedrosa (8km amb 1.483m+), un repte que proposa ascendir el cim del Comapedrosa (2.943m) on estarà la meta, en una cursa vertical des d’Arinsal.

Merrell Skyrace Comapedrosa comptarà amb atletes de primer nivell com: Alejandro Villarino, Marc Ollé, Roger Comellas, Jordi Comellas, Oihana Azkorbebeitia, Clàudia Sabata, Georgina Gabarró, Irati Azkargorta, Montse Martínez, Marta Llagostera i Natàlia González.

Merrell Mountain Festival Comapedrosa, és un cap de setmana d´activitats i autèntic trail running a Arinsal. Més informació a https://skyracecomapedrosa.com/.