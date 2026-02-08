Àlex Rius guanya a la Molina en la seva millor cursa de la temporada amb 23.00 punts FIS

Aquest diumenge s’ha disputat la segona cursa del cap de setmana a la Molina (Catalunya) amb un eslàlom FIS en què Àlex Rius ha assolit la victòria i, a més, el seu millor resultat de la temporada amb 23.00 punts FIS. Bartumeu Gabriel ha estat segon. Així, a la cursa masculina, Àlex Rius ha aconseguit la victòria i a més ha marcat 23.00 punts FIS, millorant els seus actuals 23.09 i obtenint el millor resultat de la temporada, ja que fins el moment eren els 27.47 punts que va tenir a l’eslàlom FIS de Soldeu del passat 29 de desembre, quan va ser tercer.
L’andorrà s’ha imposat amb un crono de 1.32.58, amb 0.52 sobre Bartumeu Gabriel, que ha estat segon. Ha completat el podi el francès Leo Llorach amb +1.38. També al top10 ha finalitzat Pirmin Estruga, en la 5a posició, mentre que Jan Visa ha estat 9è i Pere Cornella 10è.
També han completat la cursa Salva Cornella, en la 20a posició, Èric Guimerà en la 22a, Èric Mitjana en la 29a i Jordi Rogel en la 33a. Han corregut també els andorrans Marc Delgado (23è), Carlos Salinas (30è), Sergi Puigdemasa (37è) i Alexandre Areny (43è).
A la cursa femenina, Ainhoa Piccino, Isabella Pérez i Carlota Comellas no han completat la primera mànega. Marta Torres ha estat 14a.