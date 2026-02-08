JJOO: Carla Mijares no competirà al Team Combined per lesió

Carla Mijares no podrà competir per lesió a l’eslàlom del Team Combined dels Jocs Olímpics de Milano-Cortina, que està previst per al dimarts, 10 de febrer. Així doncs, Andorra no disputarà aquesta prova. Mijares pateix una lesió al flexor comú d’un dit del peu que l’impedeix esquiar amb normalitat, lesió que es va produir entrenant just el dia després de l’última Copa del Món, celebrada a Spindleruv Mlyn (República Txeca) del passat 25 de gener.
De fet, tot i que les molèsties continuaven, els dies de descans permetien pensar en les opcions de Mijares per a ser a la sortida del Team Combined. Però, aquest matí de diumenge l’andorrana ha intentat entrenar i les molèsties l’han impedit esquiar, amb la qual cosa s’ha confirmat que no podrà estar al Team Combined del dimarts.
Segons ha explicat, Elia Villa, el fisioterapeuta del Comitè Olímpic Andorrà (COA) desplaçat aquests dies amb l’equip andorrà, es tracta d’una “una lesió grau II a la unió miotendinosa del flexor comú del primer dit del peu esquerre”. Mijares es troba aquests dies en tractament de fisioteràpia per tal d’intentar recuperar la zona i poder estar a la porta de sortida de la pròxima cita, que serà l’eslàlom dels Jocs Olímpics, el pròxim 18 de febrer.