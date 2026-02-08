Marc Casanovas guanya la prova individual de la Copa d’Espanya de Boí Taüll en U23

L’esquiador de la Federació Andorrana de Muntanyisme (FAM), Marc Casanovas ha aconseguit la victòria en U23, en l’Individual de la Copa d’Espanya disputada a l’estació de Boí Taüll. Èric Sinfreu ha quedat 17è i Jan Escofet 19è a la categoria U18. Amb un total de 45 esquiadors, en la categoria sènior, el de la FAM ha aturat el crono en un 1h42:05.1 a 9:46.2 del guanyador de la prova scratx, l’esquiador de la FEEC Albert Pérez que li suposava la setena posició de la general i primer de la categoria U23.
Casanovas ha creuat la línia d’arribada, per davant dels U23 Biel Pujol i Hugo Fenoll que han format el podi de la categoria. L’individual de Boí Taüll era la primera de la temporada per a l’esquiador de la FAM que té un calendari més centrat en les verticals de les Copa del Món.
Marc Casanovas explicava al final de la cursa que “estic content del resultat. Penso que he fet una bona cursa en un recorregut fora pista que ens ha permès gaudir de la muntanya. El meu rendiment ha estat bo i estic content del resultat”.