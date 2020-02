El Comú d’Encamp comunica que Àlex Mora assumirà les funcions de Secretari General del Comú d’Encamp a partir del 17 de febrer, dia en què jurarà el càrrec a la tradicional Sessió de Comú de les Talles.

Àlex Mora, llicenciat en Dret, té un ampli recorregut com a advocat, tant en l’àmbit privat com en el de l’administració pública, sent el seu perfil clau pel desenvolupament i el seguiment de projectes cabdals que s’han de dur a terme durant el mandat, com el concurs per a la nova concessió de Saetde o temes relacionats amb el Pla director de dinamització econòmica de la parròquia d’Encamp.

Tanmateix, el Comú d’Encamp vol agrair a l’actual Secretari General, Xavier Palacios, la seva feina i dedicació durant el darrer mandat enfront de la Secretaria General de Casa Comuna i li desitja molts èxits i molts encerts en els seus projectes futurs.