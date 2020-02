Representants de diferents administracions han participat aquest matí a la Seu d’Urgell a la jornada “El rol dels municipis en la Reforma Horària” que, destinada a càrrecs electes i personal tècnic dels ajuntaments i dels consell comarcals de l’Alt Pirineu i Aran, ha servit per donar a conèixer i impulsar una nova cultura del temps. Organitzada per l’Oficina per a la Reforma Horària del Govern de la Generalitat, la trobada també vol difondre els objectius del Pacte per a la Reforma Horària, signat el juliol de 2017 per més d’un centenar d’organitzacions i institucions.

El director de l’Oficina per a la Reforma Horària, Alexis Serra, ha destacat la importància dels municipis en la implementació d’una nova organització del temps. Segons ha explicat, “hi ha un creixent interès pels hàbits saludables, per gaudir d’una millor distribució del temps per conciliar laboral, familiar i personalment…” i, en aquest sentit, ha subratllat que “la resposta a aquestes demandes són les polítiques del temps aplicades des d’un ajuntament al Govern de la Generalitat”. Per això, ha afegit Serra, “és necessari” apostar “per la plena connectivitat a tot el territori per poder crear majors oportunitats i noves formes de treball, entre elles el teletreball”.

Una trenta de persones han participat en la jornada que també ha comptat amb la ponència de la directora general d’Administració Local, Rosa Vestit, qui ha reflexionat sobre el projecte “Un país d’oportunitats, un país viu” i el seu vincle amb al reforma horària. La delegada territorial del Govern a l’Alt Pirineu i Aran, Rosa Amorós, ha estat l’encarregada d’obrir la jornada amb l’alcalde de la Seu d’Urgell, Jordi Fàbrega.

La d’avui ha estat la tercera jornada organitzada per l’Oficina adreçada al món local. El passat mes de setembre es va celebrar la primera a Manresa i el desembre, la segona, a Girona. La propera sessió de treball serà a finals del mes de febrer a Lleida.

Aquestes jornades són una mostra més del compromís del Govern amb la reforma horària i amb la voluntat de desplegar el Pacte per a la Reforma Horària, signat l’estiu del 2017 per més d’un centenar d’entitats i institucions del país. La finalitat és donar compliment als objectius d’aquest pacte amb l’any 2025 com a primer horitzó.