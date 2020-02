Amb motiu del Dia mundial contra el càncer, que és aquest dimarts 4 de febrer, una entitat bancària i Assandca organitzen la quarta edició del taller ‘La paella pel mànec’ que se celebrarà el dissabte 8 de febrer a les 12 hores a l’Art Hotel. Enguany, el taller, que anirà a càrrec de la ‘food designer’ Lorena Palacios, se centrarà en com fer postres saludables. El director general de negoci de l’entitat financera, s’ha mostrat satisfet per donar suport a iniciatives com aquesta, ja que són capaces “de conscienciar al públic, a les famílies i als pacients de la importància que és tenir una alimentació saludable per fer front a la malaltia”.

En la mateixa línia, Palacios ha indicat que no hi ha cap aliment que faci miracles, però ha remarcat que el poder més fort que té el menjar és el de ser preventiu. Ha declarat que en el taller divulgarà estils de vida saludables i donarà idees que siguin bones i substitutives per les postres. Un dels exemples que es realitzaran seran ‘pancakes’ amb moniato en comptes de sucre. “Només substituint aquests ingredients i utilitzant farina integral, ja fem moltíssim“, ha afirmat Palacios, qui ha afegit que la clau d’una bona alimentació és no utilitzar res que estigui refinat, ja que això provocaria que el plat ja “estigués mig industrialitzat”. A més, ha explicat que, aprofitant que treballa en el món del màrqueting, mostrarà “les noves tendències i com influeix el màrqueting en tot el que s’acaba menjant i consumint”.

Un dels objectius del taller, que està destinat a tots aquells interessats en dur una alimentació sana, és el de ser un acte reivindicatiu de la malaltia perquè “la gent desmitifiqui la paraula càncer”, segons ha indicat Josep Saravia, president d’Assandca. “És una malaltia que és una loteria i no hem de pensar en el per què o en el com”, ha comentat Saravia, qui ha declarat que des de l’associació sempre intenten donar suport per tal d’afrontar la malaltia. Finalment, també ha recordat que cada any els tallers estan sent un èxit de participació i que enguany està limitat a 75 places.

D’altra banda, Saravia ha aprofitat l’ocasió per indicar que el càncer és la primera causa de mort de malalties al món avançat, ja que segons un estudi de l’Organització Mundial de la Salut, una de cada tres persones mor de càncer. També ha comentat que els estudis marquen que l’any 2025 al voltant del 50% de la població tindrà predisposició a tenir càncer. Pel que fa a la recerca, ha reconegut que “Andorra fa poc” perquè des de l’associació ja tenen dificultats per poder tirar endavant les problemàtiques del país, com per exemple poder portar metges a les llars quan siguin necessari, acompanyar els malalts o oferir classes de ioga o gimnàstica. Tot i així, ha reconegut que han anat participant amb altres entitats com la fundació Joan Petit que lluita contra la leucèmia o l’esdeveniment ‘Mamapop’ de Lleida.