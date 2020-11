Alerta sanitària pel consum del producte ‘Byly Bio Desodorante Dermo Roll-On’

El Ministeri de Salut informa que s’ha retirat del mercat el producte BYLY BIO DESODORANTE DERMO ROLL-ON, del Laboratorios Byly, S.A, dels lots 0707 i 0708 per contaminació microbiològica per Pseudomona aeruginosa. Així ho ha notificat també l’Ofici emès per l’Agencia española de medicamentos y productos sanitarios.

Es recomana als usuaris que disposin d’algun d’aquests lots, que no l’utilitzin i que els retornin a l’establiment on el van adquirir. A la pàgina web del laboratori (www.byly.com) disposen de la nota informativa emesa per l’empresa.