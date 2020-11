La Seu d’Urgell segueix sent un dels municipis més segurs de Catalunya

La Seu d’Urgell ha celebrat aquest matí, de manera telemàtica, la sessió ordinària de la Junta Local de Seguretat (JLS), presidida per l’alcalde de la ciutat, Jordi Fàbrega, el vicealcalde i regidor de Seguretat Ciutadana, Francesc Viaplana, juntament amb la delegada d’Interior a Lleida, Montse Messeguer, en la que els màxims responsables policials dels cossos de la Policia Municipal, dels Mossos d’Esquadra, de la Policia Nacional, de la Guardia Civil i el Cos de Bombers han presentant el balanç de les seves actuacions realitzades a la nostra ciutat en el darrer any.

Les dades aportades per part dels diferents cossos policials que actuen a la Seu d’Urgell confirmen, un any més, que la capital alturgellenca és una ciutat que té un dels índexs més alts pel que fa a seguretat ciutadana a Catalunya. En aquest sentit, l’alcalde de la Seu, Jordi Fàbrega, remarca que “continuem sent una ciutat molt segura, gràcies al bon treball conjunt de tots els cossos policials, que en surten beneficiats el conjunt dels ciutadans urgellencs”. L’alcalde urgellenc destaca també la col·laboració policial durant la pandèmia, necessària tal i com marca el PROCICAT.



Les dades

Els Mossos d’Esquadra destaquen en el seu balanç la disminució dels fets delictius que han baixat un 6,7% respecte l’any anterior, i han augmentat en 2,2% la seva resolució. Pel que fa a infraccions administratives (multes), en el darrer han augmentat un 128%, passant de 167 a 381 durant el primer període de l’estat d’alarma decretat per la pandèmia de la Covid-19.

Una altra dada significativa recollida pels Mossos d’Esquadra és l’augment de denúncies per violència de gènere. Concretament el Grup d’Atenció a la Víctima de l’Àrea Bàsica Policial de la Seu d’Urgell ha assistit a 60 dones, 50 de les quals de la Seu d’Urgell, i 10 han estat veïnes d’altres municipis de la comarca de l’Alt Urgell.

Per la seva part, la Policia Municipal de la Seu d’Urgell ha informat que han augmentat el nombre d’accidents dins del terme municipal. Així, en el darrer any, hi ha hagut 42 víctimes d’accidents de trànsit, 11 de les quals per atropellament i 4 d’elles persones majors de 60 anys.

La Policia Nacional ha expedit un total de 685 permisos d’estrangeria en el primer any que es poden fer a la comissaria que té aquest cos estatal de policia a la Seu d’Urgell. També ha informat que durant el confinament perimetral de Catalunya el trànsit de vehicles a la frontera amb el Principiat d’Andorra ha baixat un 60% durant els dies laborables i entre un 85-90% durant els caps de setmana.

La Guardi Civil ha informat que la xifra de delictes de contraban segueixen en el mateix nivell que l’any anterior.

Per últim, els Bombers han constatat en el seu balanç anual l’augment dels recats a la muntanya a tot el Pirineu, per part del GRAE, en l’etapa postconfinament.