La taxa de reproducció del coronavirus augmenta novament per sobre d’1

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha comparegut aquest divendres a la tarda per presentar les últimes dades sanitàries referents a l’afectació de la pandèmia del coronavirus SARS-CoV-2 al Principat d’Andorra. Martínez Benazet ha avançat que la taxa de reproducció se situa en 1,1, una xifra que suposa un lleuger increment respecte a la darrera actualització.

Martínez Benazet ha posat en relleu la importància de la “responsabilitat individual per reduir la taxa de reproducció”. “Apel·lo a la responsabilitat individual per a la contenció dels brots, ja que les mesures que es prenen i els esforços de gran part de la població no són suficientment efectius si hi ha persones que no segueixen els protocols de forma acurada”, ha afirmat.

El titular de Salut ha indicat que des de l’inici de la pandèmia la xifra de casos comptabilitzats al Principat és de 6.610 persones –5.752 corresponen a la segona onada–. El total de defuncions fins a la data és de 76 i s’han donat 5.710 altes –4.905 corresponen a la segona onada–. Actualment hi ha 824 casos actius: 19 persones resten ingressades a planta de l’Hospital Nostra Senyora Meritxell i 9 a l’UCI, 3 dels quals requereixen ventilació mecànica.

Finalment, Martínez Benazet també s’ha referit a la població escolar. Així, 45 aules estan sota vigilància activa –16 total i 29 parcial– i 30 en vigilància passiva.

D’altra banda, el ministre ha avançat que a partir d’aquest diumenge l’stoplab mòbil se situarà a Ordino amb servei entre les 8 hores del matí i les 20 hores. A partir de dilluns l’stoplab donarà servei de 10 a 13 hores i de 14 a 19 hores. Cal demanar cita prèvia al telèfon 821955.