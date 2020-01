Albert Llovera-Marc Torres-Ferrán Marco, van completar la 7a etapa, entre Riyadh i Wadi Al Dawasir, en a 16a posició, després d’acabar l’especial de 546 km, la mes llarga d’aquesta edició del Dakar en 5h42’38”, registre que els permet mantenir la 14a plaça de la classificació provisional de la categoria de camions.

Un dia més cal parlar del domini dels Kamaz en el desert àrab. En la jornada d’avui han estat els 4 camions de l’equip rus, encapçalats per Karginov, els que han ocupat les 4 primeres places de la classificació de l’etapa. Esmentar que Nikolaev, amb problemes en les últimes etapes, s’ha reenganxat al raid malgrat no tenir cap opció en la general. Karginov i Shibalov encapçalant la general amb el pilot de Bielorússia, Viazovich ocupant la tercera posició del podi encara que, cada dia més lluny, en concret a 46’39”.

Minorar la marxa per a assegurar l’arribada a Wadi Al Dawasir.

Aquesta 7a etapa ha començat amb problemes per a Llovera-Torres-Marco, El perquè? Per no poder repostar l’IVECO en el punt que tenien previst, a 10 km de la sortida de l’enllaç.

Així ho explicava Albert: En arribar a la gasolinera ens hem trobat amb la sorpresa que no hi havia gasoil, gasolina la que volguessis però gasoil … Sense una altra opció que la de continuar avançant han començat l’especial amb el temor de no poder arribar al final. A 100 km per al final hem decidit minorar una mica el ritme. Era preferible perdre uns minuts que quedar tirat enmig de l’especial.

Quant al traçat de l’etapa, el pilot d’Andorra la Vella reconeix que el cansament es va notant però que les sensacions sent molt bones: La característica de l’etapa era molt semblant a la de dies anteriors, amb sòl arenós i dunes. Cada vegada ens trobem més còmodes en aquestes superfícies i amb la confiança suficient per superar els obstacles que vagin sortint pel camí.

El bucle de demà serà molt variat.

En aquesta 8a etapa, els participants disputaran un bucle amb sortida i arribada a Wadi Al Dawasir. Un traçat amb zones molt ràpides, altres més tècniques entre canons de pedra, paisatges de muntanya i sobretot les franges de dunes de la jornada que són complicades de superar.

L’etapa té un recorregut total de 716 km, dels quals 477 km seran cronometrats i 239 km, d’enllaç.

Esmentar que aquesta 8a etapa no la disputaran les motos i el quads a causa de la mort del pilot de motos portuguès Paulo Gonzalves, després de patí un accident en l’etapa d’avui (d.e.p.).