Avui s’han celebrat al Circuit d’Andorra – Pas de la Casa les dues primeres curses de la temporada 2020 dels Ice Gladiators. La jornada ha començat a les 8 h amb els entrenaments lliures, en els quals el campió d’Enducross d’Andorra, Cristian España, s’ha endut el millor temps per volta.

Minuts després, en la Qualificació, España també aconseguia el millor temps per volta, i emportant-se la Pole Position de cara a la primera cursa del campionat.

La primera cursa ha començat bastant disputada, però finalment Cristian España s’ha imposat per davant del mundialista espanyol de Super Enduro, Alfredo Gómez, que ha acabat 7 segons després d’España. Nil Solans, pilot del World Rally Car i guanyador habitual de curses dels Ice Gladiators de les edicions passades, ha estat el tercer classificat.

La segona cursa ha acabat amb el mateix podi que l’anterior: primera posició per Cristian España, segona posició per Alfredo Gómez i tercera posició per Nil Solans.

La resta de pilots d’aquesta primera jornada han sigut: Jaume Gaya, Jordi Duedra, Marc Font (equip Pirot Gas), Borja Cuspinera (equip Oxygen Team), Edgar Gallipoli, Arnau i Xavi Pons, i Jordi Raposeiras.

La inclusió dels Ice Gladiators, per primera vegada dins de les GSeries en caps de setmana, està sent molt positiu a nivell organitzatiu i segons del punt de vista dels pilots, sent una gran millora de cara al Campionat.