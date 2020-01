Els problemes seriosos van arribar (trencament del turbo de l’IVECO en plena especial) per a Albert Llovera-Marc Torres-Ferran Marco, i a pesar que sempre són contratemps no desitjats, en aquesta ocasió encara menys. Es tractava de la primera jornada de l’etapa marató i en conseqüència, una vegada acabada l’etapa seran les mateixes tripulacions la que hauran d’hauran de deixar la seva mecànica a punt per a la pròxima jornada.

De moment continuen competint i això és el que val. L’IVECO 517 ha pogut travessar la línia d’arribada, això sí, en la 31a posició i amb un retard de gairebé 4 hores ( 3h40’23”), respecte al vencedor que, en aquesta ocasió ha estat el Kamaz pilotat per Antyon Shibalov. La general provisional segueix comandada per Andrey Karginov, mentre que Albert ha perdut dues places, ara és 15è, a gairebé 12 hores del líder.



Etapa marcada pel mal temps i la seguretat

La duresa de les etapes marató és deguda, habitualment, al fet que són dos dies seguits en els quals els pilots, a part de l’esforç de pilotar durant l’etapa, al final de la mateixa no poden disposar d’ajuda externa per a la posada a punt de l’endemà.



No obstant això en el “Empty Quarter”, la climatologia (forts vents) ha decidit empitjorar les coses i el gran nombre d’accidents ha desbordat als organitzadors.



No han tingut una altra opció, que neutralitzar l’especial en el PK 345 i arribar a l’assistència per carretera. Amb tot, continua sent etapa marató i aquesta nit hi haurà treball extra per a Llovera-Torres-Marco.





Els Kamaz no s’immuten

En aquesta ocasió han estat els segons espases de l’equip (Shibalov i Sotnikov) els que han ocupat les dues primeres posicions amb Nikolaev tercer i el líder Karginov en la 5a plaça.



En aquesta jornada tan atrafegada que han tingut els equips, un dels perjudicats ha estat el tercer classificat de la provisional, Shiarei Viazovich, que ha travessat la línia d’arribada a més de mitja hora de Shibalov. El pilot del Maz haurà d’estar molt alerta en les dues etapes que falten, per darrere Alex Loprais a 41’ i Sotnikov a 1h, li intentaran arrabassar la tercera posició del podi.

El recanvi va arribar en un altre vehicle del Team de Rooy

Els problemes van arribar molt aviat per a l’IVECO 517, el missatge que enviava Llovera des de la mateixa especial era curt i contundent: “S’ha trencat el Turbo. Portem 1h15’ tirats en l’especial”.

Sens dubte les coses no pintaven gens bé, la salvació va venir per darrere, quan un vehicle del seu equip els va deixar un turbo nou, Albert comentava: “La cosa sembla greu però sortirem d’aquesta. Marc (Torres) i Ferran (Marco) estan treballant com a “jabatos” per a solucionar el problema. Estic ansiós per tornar a donar gas i intentar recuperar, almenys en part, el temps que hem estat aquí parats”.

L’esforç de la tripulació de l’IVECO 517 va tenir la seva recompensa i van poder arribar a l’assistència, era el principal objectiu: “Amb tot l’embolic que hi ha hagut, no sé com acabarà afectant en les classificacions el que ha passat avui. De tota manera era de vital importància arribar a la bivac final. D’aquesta manera ens assegurem continuar encara que perdem alguna posició en la general”.

Demà acaba l’etapa marató i el final està a la vista

L’11a etapa, segona jornada de l’etapa marató tindrà les mateixes localitats que avui encara que en sentit invers. És a dir, els pilots sortiran de Shubbaytah, mentre que l’arribada estarà la mateixa ubicació on avui han iniciat la 10a etapa (Haradh).

En la descripció que fan els organitzadors diuen que, la jornada comença amb 80 km de dunes, considerades les més boniques del país. És de suposar que a més d’un la sensació que li donaran aquestes dunes serà molt diferent. La continuació es farà per les pistes per les quals van passar els pioners que van explorar la regió a la recerca de petroli. Final de la marató que a més deixa als supervivents del raid a les portes de passar pel podi final de Qiddiya.

