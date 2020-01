El cap de Govern, Xavier Espot, i el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, s’han reunit aquest dimecres a la tarda amb els representants del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, encapçalats per Pere López, per avançar amb el pacte d’Estat de Salut. La trobada, que també es reproduirà amb la resta de grups parlamentaris del Consell General, ha servit per poder entregar de manera formal la proposta de Govern per assolir l’entesa en matèria de salut.

El document busca trobar les millors solucions per evolucionar el sistema andorrà de salut i afrontar els reptes que presenta el sector com ara l’allargament de l’esperança de vida, la cronicitat de les malalties i l’encariment de les tècniques diagnòstiques. La voluntat és mantenir la qualitat del sistema a la vegada que s’assegura la sostenibilitat del mateix que permet garantir la cohesió social i la qualitat de vida.

El Grup Parlamentari Socialdemòcrata ha recollit el document i s’ha compromès a estudiar-lo i fer-ne un retorn les properes setmanes.