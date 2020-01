El Consell de Ministres ha aprovat, a proposta de la titular de Cultura i Esports, Sílvia Riva, el calendari de tancament de les instal·lacions esportives (Poliesportiu d’Andorra, Pavelló Joan Alay, Estadi Nacional i Centre de Tecnificació d’Ordino) per aquest 2020. D’aquesta manera, i seguint les dates que les oficines de l’Administració general romandran tancades, s’han marcat com dies de tancament els següents:

– 14 de març – Dia de la Constitució

– 8 de setembre – Nostra Senyora de Meritxell

– 25 de desembre – Nadal

– 26 de desembre – Sant Esteve

– 1 de gener – Cap d’any

– 6 de gener – Reis

El Govern també ha aprovat que els dies 24 i 31 de desembre, així com el 5 de gener hi haurà horari intensiu de les vuit del matí a les dues de la tarda. Les entitats esportives que vulguin utilitzar les instal·lacions en aquest dies s’hauran de fer càrrec de les despeses de contractar una empresa de treball temporal per obrir i tancar les instal·lacions.