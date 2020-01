Els centenars d’incendis que, des del començament de la primavera austral, estan afectant Austràlia han tingut un efectes devastadors a nivell humà, ambiental i econòmic. Els incendis ja han causat 28 morts des del mes de setembre i es calcula que s’han cremat més de 2.000 cases a tot el país, arrasant més de 10,3 milions d’hectàrees de terreny, una àrea de la mida equivalent a Islàndia, i obligant a milers de persones a ser evacuades i traslladades a centres d’acollida.

Passaran mesos fins que les persones, especialment els infants, afectades puguin recuperar la normalitat i des d’Andorra, ens podem sumar a les mostres de condol i de suport a tots aquells que els estan patint, així com a tots aquells que estan intentant aturar aquesta brutal onada d’incendis. Aquesta situació és la continuació d’un any

d’extrema sequera i és un exemple clar de les conseqüències de la crisi climàtica.

Creu Roja Australiana i Unicef Austràlia estan ja treballant i col·laborant sobre el terreny, directament amb les famílies afectades i donant ajuda tant als afectats com als equips d’emergència.

Concretament, la Creu Roja Australiana està donant suport a les persones que arriben als centres d’evacuació i socors, proporcionant primers auxilis psicològics per reduir el trauma i l’angoixa, i subministrant aliments, aigua i articles de socors a persones aïllades pels incendis, entre altres.

Per la seva banda, Unicef Austràlia concentra els seus esforços en donar suport als infants, el més vulnerables en situacions d’emergència, i treballen per assegurar els recursos necessaris perquè els nens afectats estiguin preparats per tornar a l’escola, per proporcionar accés a suport psicosocial als infants afectats i per garantir que la seva veu sigui escoltada en les respostes de rehabilitació.

Des de la Plataforma d’ONG d’Andorra, animem a la societat andorrana a solidaritzar-se amb els afectats pels incendis a Austràlia i tothom qui vulgui pot fer el seu donatiu directament a les dues ONG internacionals que estan treballant sobre terreny.

Aquest són els enllaços a les pàgines de donació locals:

Creu Roja Andorrana

Unicef Austràlia