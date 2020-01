Ensurt a la zona de la Comella quan s’ha declarat un incendi en una planxisteria ubicada a l’edifici Encorces.

Passaven pocs minuts de les dotze quan una espectacular fumerada ha fet saltar les alertes. Els bombers han rebut l’avís a les 12:07h i han enviat tres dotacions al lloc dels fets. El servei d’extinció d’incendis ha controlat el foc en pocs minuts. Segons fonts del cos, l’incident ha estat més aparatós pel fum que no pas greu. No hi ha hagut danys personals i, en les properes hores, s’avaluarà l’abast dels danys materials. Els treballadors, això sí, han hagut de ser evacuats.

El fet que s’hagi registrat un incendi tan a prop del Centre Esportiu dels Serradells, on fa poc més d’un any n’hi va haver un de molt més rellevant, ha contribuït a generar alarma en un primer moment. Afortunadament, aquesta vegada, els bombers han pogut controlar les flames amb molta rapidesa i evitar així mals majors.