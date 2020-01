Vivim en un món cada vegada més opressiu. Les lleis i actuacions de governs per a controlar a la ciutadania després dels atemptats de l’11 de setembre de 2001 han augmentat, sobretot, en els aeroports.

Aquest tipus de pràctiques ha arribat fins a límits insospitats en el cas dels Estats Units, on un tribunal de Massachusetts ha hagut de crear jurisprudència per a evitar una sèrie d’actuacions que es donaven en aeroports i que atempten contra la privacitat, i en el cas estatunidenc contra la quarta esmena.

El tribunal territorial americà va determinar que els controls de telèfons mòbils o ordinadors portàtils dels viatgers no poden ser revisats ni tampoc retinguts pels agents de duanes si no hi ha una sospita individualitzada sobre el passatger, és a dir, una recerca policial o judicial en marxa.

Així ho ha determinat la justícia després que en 2017 onze persones denunciessin que els oficials de duanes havien agafat els seus telèfons mòbils per a buscar informació. La denúncia va ser presentada conjuntament amb la Unió Estatunidenca per les Llibertats Civils (ACLU, en les seves sigles angleses) i la Electronic Frontier Foundation.

Segons informen mitjans com The Verge o Mashable aquest tipus d’accions s’han incrementat des de l’arribada de Donald Trump al poder.