Adventure Of A Lifetime, el vídeo de Coldplay amb més de 1.000 milions de visualitzacions

Els monos digitalitzats ballant han estat el gran èxit del vídeo “Adventure of a lifetime” de Coldplay, que ha fet que aquest hagi batut uns quants records fins al moment.

El vídeo va ser llançat fa uns 5 anys i mig, el novembre del 2015 i actualment ja porta més de 1.150 milions de visualitzacions a la xarxa de Youtube i tot sembla indicar que encara anirà augmentant.

Els grups musicals i els cantants aposten cada dia més per aquests mitjans per a popularitzar el seus temes, però tal com arriben són substituïts en poc temps per altres i molt pocs són els que es queden. La digitalització ha entrat en el nostre món per a quedar-se però també per a fer-ho evolucionar tot.