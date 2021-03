Comença la carrera per la 6G

Malgrat les traves imposades per l’administració Trump, i segons el veu Bloomberg, la Xina ha guanyat als Estats Units (i, a més, a la Unió Europea) la carrera per la 5G. Fins i tot una empresa tan maltractada com Huawei està guanyant contractes a força d’oferir infraestructura 5G més competent a un preu inferior, segons apunta el rotatiu econòmic.

És per això que els nord-americans ja estan treballant en la 6G, la propera generació que succeirà a l’actual 5G.

El seu llançament comercial s’espera per d’aquí a una dècada, al menys, però ja hi ha algunes especificacions sobre la taula, com una velocitat de 95 Gbps, el que ve a ser gairebé cent vegades més que l’actual 1 Gbps que ens proporciona la 5G .

També haurà de disminuir la latència, seguint amb una progressió que ha fet que, gràcies a això, l’actual 5G faciliti la capacitat de realitzar operacions remotes a temps real.

Si sumem els dos factors, una major velocitat de càrrega i descàrrega de dades, i una menor latència, podrem portar un pas més enllà del que la 5G ja ens permet avui dia, i comptar, per exemple, amb aplicacions de telepresència molt més sofisticades que ens permetin ser presents a l’altre costat del món en forma d’holograma, o bé que puguem submergir-nos en un entorn complex en realitat virtual.

Una capacitat especialment interessant de la 6G és que podrà combinar, mitjançant l’ús de superfícies reflectores, petites senyals en un únic senyal de major grandària per accelerar el seu transport a través de, per exemple, satèl·lits, guanyant d’aquesta manera temps en la transmissió.

Xina ja ha començat a moure les seves peces en aquest tauler per aconseguir la primacia en la pròxima 6G: Huawei ha obert un laboratori de desenvolupament a Canadà, mentre que ZTE s’ha aliat amb la Xina Unicom Hong Kong per al seu estudi i desenvolupament, i aquest passat novembre era llançat un satèl·lit de comunicacions amb l’objectiu de provar bandes de freqüències potencialment útils per a la transmissió d’informació mitjançant 6G.

Per part americana, les peces que s’han posat en joc les està movent la ATIS (Alliance for Telecommunications Industry Solutions), que a l’octubre llançava la proposta d’una aliança de companyies nord-americanes per fixar els estàndards de la futura 6G i començar a treballar en Ella.

Aquesta aliança inclou a gegants de les telecomunicacions i la tecnologia com ara Apple, Qualcomm, AT & T, Google o Samsung, que disposaran d’espectre radioelèctric per experimentar gràcies al fet que la FTC ha obert freqüències altes.

I mentre, què fa Europa? Doncs sembla que del vell continent poc se’n sap, encara que també ha mogut fils amb dues velles conegudes: Nokia i Ericsson. La primera lidera el projecte Hexa-X 6G en el qual consta la segona, al costat de l’espanyola Telefónica, o la nord-americana Intel.

Corea del Sud i Japó són dos jugadors que van per lliure amb les seves pròpies iniciatives, ja iniciades el 2019 i 2020 respectivament.

Per Tecnonews