Consells per a uns abdominals marcats

Per a un abdomen tonificat i marcat, el primer que cal fer és mentalitzar-se que el treball serà dur i que cal canviar d’hàbits. Entre ells, hidratar-se correctament, tenir una dieta alta en proteïnes, crear una pauta d’exercicis i ser constant.

És important seguir una dieta proteica, ja que la proteïna ajuda a que es generin els teixits i, per tant, augmenta la massa muscular. Quan estigui clar el tema de l’alimentació, cal realitzar exercicis específics per a aquesta zona del cos. Encara que l’abdomen és relativament petit, es divideix en tres zones: abdominals superiors, inferiors i oblics. D’aquí la importància de tenir una rutina d’exercicis on el treball se centri en una part o l’altra, segons el que es vulgui enfortir.

Per a l’abdomen superior.

Estira’t cara amunt amb les cames flexionades Posa les mans darrera el clatell Eleva el tronc fins a arribar als genolls Torna a la posició original Fes 2 sèries de 20

Per a l’abdomen inferior

Estira’t amb les cames estirades Deixa les mans als costats Alça les cames fins a deixar-les en un angle de 45°

4. Mantén uns segons Acabant el recorregut fins a 90º Torna als 45º i baixa a l’inici Fes 2 sèries de 20

Per als Oblics

Estira’t al terra amb les cames flexionades Posa les mans al clatell Eleva el cos i toca amb el teu colze esquerre el teu genoll dret i viceversa

4. Fes 1 sèrie de 10 per cada costat

Aquestes són pautes per a començar. A mesura que adquireixis força, augmenta les sèries i repeticions. L’important és la qualitat. No vagis més de pressa del que el teu cos suporti. També s’aconsella fer exercicis cardiovasculars on s’impliqui tot el cos, per a tenir un desenvolupament muscular similar i no d’unes parts més desenvolupades que unes altres.

Per Vitadelia.com