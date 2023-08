L’Amorebieta, rival de l’FC Andorra “passa” del Rubiales

Comunicat de la Federació Basca de Futbol

En aquestes darreres hores d’avui dijous, 24 d’agost, ja s’ha sabut que el president de la Federació Espanyola de Futbol (FEF), Luis Rubiales, anunciarà demà divendres la seva dimissió després de les lamentables imatges exhibides a la final del Mundial femení de futbol que va guanyar Espanya. Sobretot, pel petó a la boca forçat que l’individu li va fer a la jugadora Jennifer Hermoso i, també, l’esperpèntica instantània de tocar-se les parts íntimes estant encara a la llotja celebrant la victòria del combinat espanyol.

Que consti que Rubiales, segur, que acabarà dimitint per les pressions que li han arribat d’arreu, no només de la península Ibèrica, sinó també d’altres punts de la geografia internacional. No per ganes.

L’Amorebieta serà una entitat esportiva senzilla, però, des del primer moment, ha manifestat el seu rebuig a les accions exhibides, les darreres hores, per Luis Rubiales, per la qual cosa, no pensa assistir a l’assemblea de la FEF, en la línia del comunicat oficial emès per la Federació Basca de Futbol. L’Amorebieta és el club basc que s’enfrontarà en el proper partit de la lliga SmartBank a l’FC Andorra. L’equip ha donat la passa, d’altres, fan mutis.