Adjudicats, per 4,8 milions d’euros, els treballs d’estabilització i protecció de la Portalada

El Consell de Ministres ha aprovat, a proposta del titular d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, l’adjudicació dels treballs de protecció enfront la caiguda de blocs rocosos a la zona de la Portalada, a la CG-1. Una obra que s’ha licitat per concurs nacional ordinari i procediment obert i que recaurà a la UTE UNITAS – INACCÉS.

Entre les tasques a efectuar a la zona més destacables, hi ha l’execució d’un peu per estabilitzar per gravetat la part submergida del mur de sosteniment de la carretera, la realització d’ancoratges definitius a la part superior, l’estabilització amb una escullera del talús de la zona nord i la construcció d’un mur pantalla al límit de la carretera, d’entre 5 i 9 metres. L’import total previst dels treballs és de 4.832.323,77 euros.

El Consell de Ministres, en la sessió d’aquest dimecres, també ha aprovat els controls de qualitat dels treballs a l’empresa Pirineu Inspecció i Control, per un import de 86.852,04.

El termini d’execució és de 12 mesos i, tal com ha explicat el ministre Portaveu, Eric Jover, “les obres no implicaran el tall de la circulació a la zona”. També ha recordat que, des que va produir-se l’esllavissada a la zona, es manté un dispositiu d’emergència que analitza els moviments rocosos i vetlla per la seguretat dels vehicles que hi transiten, i que s’intensifica en funció de les previsions de perillositat.

Jover ha recordat que, paral·lelament, el Govern està duent a terme els tràmits necessaris per rescabalar les despeses derivades de les intervencions en aquesta zona, a tocar de la carretera CG1, que va patir un gran despreniment de blocs rocosos el 10 d’agost de l’any passat.

Licitades les obres d’estabilització i reconstrucció de la carretera de la Peguera

El Consell de Ministres ha aprovat, a proposta del titular d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, la licitació de la reconstrucció i estabilització de la calçada de la CS 131, la carretera de la Peguera. La via secundària és de titularitat comunal però el seu manteniment depèn del Govern.

La carretera va quedar tallada per unes esquerdes que van aparèixer a la calçada i que, posteriorment i causa de la pluja, van acabar provocant una esllavissada on va baixar part del talús, acompanyat de pedres, terra i vegetació. Posteriorment es va habilitar el pas alternatiu controlat per un semàfor però restringit a veïns, vehicles lleugers i entre les 6 del matí i les 11 de la nit.

La licitació es farà en format de concurs nacional i modalitat urgent per raons d’interès públic, per tal d’ajustar-ne els terminis i atesa la celeritat per dur a terme les actuacions encaminades a restablir la circulació a la zona. Les ofertes es poden presentar fins al 7 d’agost.

Licitats els treballs d’assistència tècnica per a la seguretat enfront allaus de neu amb afectació a la xarxa de carreteres

El Govern també ha aprovat aquest dimecres, a proposta del ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, la licitació dels treballs d’assistència tècnica per a la seguretat enfront allaus de neu amb afectació a la xarxa de carreteres d’Andorra.

La forma de licitació és concurs nacional de procediment obert i modalitat de contractació ordinària. Les empreses interessades poden presentar les seves ofertes fins al 20 d’agost del 2020 al Servei de Tràmits del Govern. El plec de bases podrà descarregar-se de manera gratuïta a la pàgina web www.tramits.ad o www.e-tramits.ad. En cas de necessitar informació complementària es pot acudir al Ministeri d’Ordenament Territorial.