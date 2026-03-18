Adjudicades les obres per a construir la voravia a la CG-1, a tocar de l’Estadi Comunal Joan Samarra Vila

By:
On:
In: Societat
La CG-1 (SFGA)
Amb l’objectiu de reforçar la seguretat dels vianants i millorar la connectivitat de la zona, el Govern ha adjudicat les obres per a construir la voravia del marge dret (direcció nord) de la carretera general 1 (CG-1) a Andorra la Vella, en el tram posterior a l’Estadi comunal Joan Samarra Vila, per a connectar-la amb l’existent a la rotonda de la Comella. Les obres s’han adjudicat per un import de 258.430,70 € a l’empresa TP Unitas.

El nou tram de voravia, que tindrà uns 200 metres, permetrà reforçar el sistema de drenatge de la CG- 1 en aquest tram mitjançant la col·locació d’un tub soterrat que recollirà tant les aigües de la carretera com les procedents de l’escorrentiu del talús, del camí i de l’aparcament comunals.

El termini d’execució previst és de quatre mesos, amb l’objectiu que la voravia estigui operativa a mitjans d’estiu. Aquest calendari respon a la voluntat de minimitzar les molèsties al trànsit, prioritzant que les possibles afectacions es concentrin fora del període escolar.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

