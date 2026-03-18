Adjudicades les obres per a construir la voravia a la CG-1, a tocar de l’Estadi Comunal Joan Samarra Vila

Amb l’objectiu de reforçar la seguretat dels vianants i millorar la connectivitat de la zona, el Govern ha adjudicat les obres per a construir la voravia del marge dret (direcció nord) de la carretera general 1 (CG-1) a Andorra la Vella, en el tram posterior a l’Estadi comunal Joan Samarra Vila, per a connectar-la amb l’existent a la rotonda de la Comella. Les obres s’han adjudicat per un import de 258.430,70 € a l’empresa TP Unitas.
El nou tram de voravia, que tindrà uns 200 metres, permetrà reforçar el sistema de drenatge de la CG- 1 en aquest tram mitjançant la col·locació d’un tub soterrat que recollirà tant les aigües de la carretera com les procedents de l’escorrentiu del talús, del camí i de l’aparcament comunals.
El termini d’execució previst és de quatre mesos, amb l’objectiu que la voravia estigui operativa a mitjans d’estiu. Aquest calendari respon a la voluntat de minimitzar les molèsties al trànsit, prioritzant que les possibles afectacions es concentrin fora del període escolar.