Subvencions Renova i e-Engega per a millorar l’eficiència energètica dels edificis i bonificar la compra de vehicles elèctrics

El Govern continua apostant per acompanyar a la ciutadania en el procés de millora de l’eficiència energètica, estalvi d’energia i econòmic i la reducció d’emissió d’efecte d’hivernacle. Per això, enguany torna a posar a disposició de la població els dos programes de subvencions claus per a avançar en aquests objectius: el Renova i l’e-Engega. Així ho ha explicat el secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, durant la roda de premsa de presentació de la nova convocatòria dels dos programes d’ajuts.
La dotació dels programes 2026 és d’una bossa global de 2 milions d’euros (1,5 milions d’euros per al Renova i 500.000 euros per a l’e-Engega). “És fonamental continuar fent costat a la població perquè això ens permet continuar incrementant la nostra sobirania energètica i reduir les nostres emissions de CO2, alhora que electrifiquem el parc mòbil del nostre país”, ha expressat Forné. La publicació de les bases es farà el pròxim dimecres 25 de març al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) i l’obertura del programa serà l’endemà i restarà oberta fins a exhaurir el pressupost.
Els plans d’ajuts directes, per una banda, permeten millorar l’impuls de la renovació i la rehabilitació energètiques dels edificis i afavorir l’estalvi i l’autoconsum energètic provinent de fonts renovables (Renova), i per l’altra, s’estimula la compra de vehicles elèctrics i híbrids endollables (e-Engega). Des de la posada en funcionament del Renova l’any 2011, el programa ha rebut més de 3.500 sol·licituds i ha atorgat més de 18 milions d’euros. Així, l’any passat 60% de sol·licituds són pisos que formen part d’un edifici plurifamiliar o actuacions en el conjunt d’un edifici plurifamiliar, fet que garanteix que l’actuació beneficiï de forma global a més ciutadans. Per la seva part l’e-Engega ja ha atorgat més de 8,1 milions d’euros des de 2014 amb més de 2.000 sol·licituds rebudes.
Renova 2026, fins a un 40% per a fonts d’energia renovables i aïllaments integrals
El programa Renova d’enguany (amb un pressupost d’1,5 milions d’euros) es destina tant a conjunt d’edificis plurifamiliars com a habitatges individuals, sigui en règim de lloguer o de propietat. Així, el programa manté múltiples línies de subvenció obertes amb percentatges de fins al 40% per a la cobertura de l’actuació que el ciutadà pugui demanar. Així, el Govern contribueix a sufragar entre un 15% i un 40% la instal·lació d’equips d’alta eficiència per a la producció de calor i climatització per a usos de calefacció o producció d’aigua calenta sanitària. També es pot rebre una ajuda del 40% de l’import total de les obres per a la instal·lació d’equips d’aprofitament d’energia solar fotovoltaica, minieòlica, biomassa, geotèrmia i aerotèrmia.
També es contempla la possibilitat de sol·licitar ajudes per a impulsar millores integrals dels aïllaments per al conjunt dels edificis, amb un suport econòmic d’entre el 35 i el 40%. Les persones interessades també poden demanar una subvenció de fins al 35% de l’actuació per a millorar les finestres, façanes i enllumenat. Finalment, també es poden sol·licitar millores per a garantir l’accessibilitat o la seguretat industrial amb un ajut de fins al 15%.
El programa estipula que aquests percentatges de suport econòmic es poden incrementar fins a un 15% addicional en cas que es rehabilitin habitatges que s’incorporin al mercat de lloguer. Per a obtenir aquest suplement de percentatge, caldrà declarar per avançat que els preus de lloguer seran similars als preus assequibles del parc públic d’habitatge de Govern publicats.
e-Engega 2026, fins a 3.000 euros per a vehicles elèctrics purs
El programa e-Engega d’enguany (amb un pressupost de 500.000 euros) continua mantenint l’objectiu d’ajudar a electrificar el parc mòbil del país, sobretot aquell vehicle que es mou més per territori andorrà i de forma diària. Per això, el programa manté l’ajut per al sector del taxi i per al transport de logística nacional de mercaderies. D’aquesta manera, aquells que ho vulguin podran demanar un ajut de fins a 7.500 euros per a camionetes i furgonetes elèctriques i de fins a 2.250 euros per a híbrids. L’ajut serà el mateix per a taxis 100% elèctrics i de fins a 4.000 euros per a híbrids endollables que es destini a aquesta professió.
Així, per als turismes la subvenció podrà ser d’un màxim de 3.000 euros per als vehicles elèctrics purs i de 1.500 euros per als híbrids endollables. El programa també contempla un ajut per a la compra de motocicletes elèctriques de 750 euros i de 400 euros per a ciclomotors elèctrics.
A aquestes ajudes del Govern, també s’hi sumen les que hi destinen de forma obligatòria els punts de venda que seran de fins a 1.500 euros extres. Els ajuts del programa e-Engega en cap cas no poden superar el 35% del valor del vehicle. S’estableix com a obligació del punt de venda proporcionar un pressupost sense necessitat de fer la comanda i el sol·licitant té dret a demanar diversos pressupostos, a la mateixa empresa o a diferents empreses.