363 habitatges d’ús turístic han passat al mercat residencial amb la Llei per al creixement sostenible i el dret a l’habitatge

Per tal d’avançar amb el desplegament de la Llei per al Creixement sostenible i el dret a l’habitatge en matèria turística, el Consell de Ministres ha aprovat el Reglament per a la cancel·lació de la inscripció dels habitatges d’ús turístic (HUT) tant al Registre d’habitatges d’ús turístic com al Registre d’empreses de gestió d’habitatges d’ús turístic (EGHUT). La finalitat d’aquest nou reglament és promoure un ús racional del parc d’habitatges, facilitar l’accés a l’habitatge habitual i evitar la retenció injustificada d’immobles per a usos que no s’exerceixen de manera efectiva.
D’aquesta manera, aquells allotjaments que no hagin inscrit clients al Registre d’ocupació d’allotjaments turístics (ROAT) durant dotze mesos continus es donaran de baixa del Registre d’habitatges d’ús turístic. Els establiments turístics tenen l’obligació de comunicar i actualitzar la informació relativa als clients dels allotjaments turístics amb l’objectiu de reforçar la seguretat pública, facilitar la planificació estadística del sector i garantir el correcte seguiment de l’activitat.
Per tant, quan el ministeri de Turisme detecti que un HUT no ha registrat cap client al ROAT durant dotze mesos continus procedirà a la cancel·lació d’ofici de la inscripció de l’HUT tant al Registre d’habitatges d’ús turístic com al Registre d’empreses de gestió d’habitatges d’ús turístic (EGHUT).
Aquesta nova mesura permetrà millorar la fiabilitat del registre d’habitatges d’ús turístic i d’empreses de gestió d’habitatges d’ús turístic, i també reforçar el control de l’activitat turística. Alhora, contribuirà a una ordenació més equilibrada i sostenible tant del turisme com del mercat de l’habitatge al Principat, en coherència amb els objectius fixats per la legislació vigent. En aquest sentit, des de l’entrada a tràmit parlamentari de la Llei per al creixement sostenible i el dret a l’habitatge, 363 pisos d’ús turístic han passat al mercat residencial.
La cancel·lació de la inscripció comporta que l’habitatge deixi de ser considerat com a habitatge d’ús turístic i, per tant, la impossibilitat d’exercir-hi aquesta activitat. Aquesta mesura no té caràcter sancionador, sinó que respon a una acció d’ordenació administrativa del registre. En aquest sentit, les persones titulars podran sol·licitar una nova inscripció en cas de reprendre l’activitat, sempre que compleixin els requisits establerts per la normativa vigent.
La mesura començarà a aplicar-se a partir del 17 d’abril, un any després de l’entrada en vigor de la Llei per al creixement sostenible i el dret a l’habitatge