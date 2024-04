VI Concurs Internacional Cambra Romànica a Canillo

X. Pujol / Comú de Canillo. Concurs Cambra Romànica

L’Associació Amics del Cambra Romànica organitza per sisè any consecutiu el Concurs Internacional Cambra Romànica, que se celebrarà a Canillo el cap de setmana del 20 i 21 d’abril. El dissabte 20 tindrà lloc la fase eliminatòria, i diumenge 21 la fase final. Aquesta fase final també serà emesa en streaming en directe pel canal de YouTube de l’associació (@AmicsCambraRomanica).

Totes les actuacions són obertes al públic i es desenvoluparan a l’auditori del Palau de Gel d’Andorra, pel que s’anima a la gent a assistir-hi. És una gran oportunitat per a veure grups d’orígens i instrumentació diversa en un període curt de temps.

Aquesta edició portarà a més de 70 músics de procedències molt diverses entre les que destaca Bèlgica, República Txeca o Espanya. Aquesta edició segueix amb les 3 categories novetat de l’any anterior, essent la Piccolo (per a menors de 14 anys), la Base (entre 14 i 18 anys) i la categoria Avançada (per a majors de 18 anys). Aquest any destaca la participació notable de grups andorrans a les categories base i piccolo, que troben en el concurs una motivació per a formar-se com a grups de cambra i participar en un certamen internacional amb grans grups quasi bé professionals.

Els premis d’aquest any es mantenen respecte anys anteriors, amb una dotació econòmica que va dels 3.000 als 200 euros segons categoria i l’oferiment de tres concerts almenys a la categoria avançada i un concert també a la categoria base. A més s’oferiran obsequis dels patrocinadors i col·laboradors als més de 70 participants.

Totes les actuacions es podran veure en directe al Palau de Gel d’Andorra (i la final també en streaming) gratuïtament i sense reserva prèvia. El públic virtual o presencial, podrà participar en la votació de l’anomenat “premi del públic”, entre els grups finalistes de cada categoria.

El jurat està format per Yovan Markovitch, violoncel·lista francès; per José Manuel Morales, clarinetista espanyol; i Míriam Manubens, pianista andorrana i professora a l’institut de música d’Andorra la Vella. Tots tres tenen una llarga trajectòria en la interpretació i la pedagogia de la música de cambra i “serà tot un honor tenir-los presents a Andorra”, segons assenyalen des de l’organització.

L’Associació Amics del Cambra Romànica, va constituir-se l’any 2018 amb els objectius de promoció, difusió, interpretació i estima de la música clàssica.

L’associació va agafar el relleu de l’organització del cicle Cambra Romànica al Comú de Canillo, i va assolir la consolidació d’un cicle de tardor del qual el públic sempre ha estat molt fidel i agraït. Amb l’organització del concurs, que enguany arriba a la 4a edició, l’associació ha posat Canillo al mapa de la música de cambra internacional.