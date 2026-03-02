Gina del Rio obre els Mundials U23 amb l’sprint skating

L’esquiadora de fons del Principat, Gina del Rio, disputarà dimarts la primera cursa dels Campionats del Món U23, cita que se celebra a Lillehammer (Noruega). L’andorrana arriba a aquesta cita després d’assolir la 12a posició el passat cap de setmana a la Copa del Món, també a l’sprint. Així, doncs, arriben els Mundials U23 per a la secció d’esquí de fons i amb Gina del Rio a les portes del seu debut en aquests segons Mundials per a ella en la categoria. La fondista competirà aquest dimarts a l’sprint skating, amb les classificatòries a les 10:00h i les finals a partir de les 12:30h.
Plata en sprint clàssic al Mundial U23 de 2025
La temporada passada, Gina del Rio, va competir als seus primers Campionats del Món U23, a Schilpario (Itàlia) signant una medalla de bronze a l’sprint en clàssic. Aquí va compartir podi amb les sueques Maerta Rosenberg, que va ser la campiona, i Elin Henriksson, que va completar el podi. L’any passat va ser també 20a als 20km mass start en clàssic i 22a als 10km skating.
Tres medalles als Mundials júniors 2024, a Planica
Gina del Rio va ser campiona del món júnior en sprint skating als Mundials de Planica (Eslovènia) 2024, on va ser també plata als 10km en clàssic i bronze als 20km mass start en skating. Pel que fa als Mundials absoluts, celebrats la temporada passada a Trondheim, l’andorrana té com a millor resultat la 10a posició a l’sprint skating.
Xabier del Val, director de la secció de fons: “El resultat de Falun ha estat excepcional i ens ha anat molt bé per a agafar més confiança. S’han de valorar els resultats positius com el de Falun perquè hi ha molta feina al darrera. Aquí a Noruega ara tenim neu fresca nova, a un circuit exigent i atractiu, que penso que farà que sigui una prova bastant justa. Primer pensem en l’sprint, i després ja veurem en quines proves competim o no”.