Acàcia de Constantinoble o Arbre de la seda

Encara que no és una veritable Acàcia, sí que és una espècie d’un gènere pròxim (Albizia) pertanyent a la subfamília de les Mimoses. D’origen asiàtic, és un arbre caducifoli que pot aconseguir els 5 m d’altura, amb una corona àmplia i branques arquejades. L’escorça és de color gris fosc i es torna verdosa amb ratlles a mesura que envelleix.

Les flors es produeixen durant l’estiu i no tenen pètals, però formen un grup compacte els estams de color blanc o rosa amb aspecte de fils de seda, d’aquí el seu nom. El fruit és com una beina marró que conté les llavors en el seu interior.

Durant el primer any de vida convé regar-lo cada dues setmanes a l’estiu i setmanalment durant les estacions intermèdies. Aquest arbre requereix un ambient càlid i assolellat. Amb el terreny no és molt exigent, tot i que prefereix els alcalins i poc humits.

Tolera la mar i produeix una ombra àmplia però lleugera. L’escorça s’usa per a curar ferides i les llavors com a aliment per al bestiar. Les flors, molt perfumades, són una font de nèctar per a les abelles. És apreciada en jardineria pel seu agradable fullatge i les seves flors vistoses, sent molt conreada en places i jardins. Es planta a la tardor o primavera per llavors i segons la varietat, també per esqueixos.

Per cibergarden.blogspot.com