Com desfer-se de les formigues

Una de les plagues més comunes amb el bon temps, són les formigues. Quan aquestes passen a ser un problema i el tema es descontrola, existeixen mètodes per a mantenir-les a ratlla. El primer és usar fruits del paradís que són unes boletes verdes que actuen d’insecticida. Un altre més utilitzat i que funciona bastant bé és l’àcid bòric (bòrax). La recepta per a la seva elaboració és senzilla.

Ingredients:

• 1 tassa de sucre

• 3 cullerades d’àcid bòric (de venda en farmàcies)

• 3 tasses d’aigua calenta

Preparació: Barreja el sucre amb l’àcid. Si no ve en pols com és habitual, pica les pastilles prèviament. Agrega a poc a poc l’aigua i ves remenant. El preparat que resulta, es pot guardar en un pot de vidre (fes-ho en un lloc protegit, ja que és tòxic).

Com s’usa: Imprega bé un cotó en la solució i posa-ho dins una tapa d’ampolla plàstica per exemple, desbordant bé pels laterals, i col·loca-ho enmig del camí. Al principi és possible que l’ignorin, però aviat se l’emportaran al formiguer. Funciona tant per a formigues d’exterior, com per a les que hi ha dins de casa.

Per Ecocosas.com