A l’alça, al gener, les vendes en les grans superfícies

L’índex de vendes de les grans superfícies del comerç al detall registra al gener de 2026 un increment del +3,8% a preus corrents en comparació amb el mateix mes de l’any anterior. Per grups de productes, les vendes d’alimentació augmenten un +1,7%, mentre que les vendes de productes no alimentaris ho fan en un +6,2%.
A preus constants —és a dir, descomptant l’efecte dels preus—, l’índex de vendes presenta una variació positiva del +1,4%. Les vendes de productes alimentaris disminueixen lleugerament (–0,1%), mentre que les de productes no alimentaris creixen un +4,1%.
Les grans superfícies registren al gener de 2026 un lleu increment en el personal ocupat del +0,1%. Dels quals, el 63,4% són dones i més del 91% treballen a jornada completa.