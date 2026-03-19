Espot i Tor viatgen a Mònaco coincidint amb el 30è aniversari de l’establiment de relacions diplomàtiques entre els dos principats

El cap de Govern, Xavier Espot, i la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, es desplacen aquest dijous al Principat de Mònaco, coincidint amb el 30è aniversari de l’establiment de relacions diplomàtiques entre Andorra i Mònaco, una fita que reflecteix la solidesa dels vincles entre ambdós països. Durant l’estada, seran rebuts en audiència per Albert II, al Palau del príncep.
La delegació andorrana també mantindrà reunions de treball amb el ministre d’Estat de Mònaco, Christophe Mirmand, i amb la ministra de Relacions Exteriors i Cooperació, Isabelle Berro-Amadeï, per a tractar els diferents àmbits de col·laboració entre els dos països.
L’agenda inclou també una trobada amb empresaris monegascos amb l’objectiu d’impulsar oportunitats d’inversió i col·laboració econòmica. La trobada és organitzada per l’acceleradora d’empreses emergents de sectors estratègics MonacoTech.
Entre les prioritats d’aquesta visita destaquen l’enfortiment institucional, la cooperació econòmica i turística, la innovació, la sanitat, la joventut i l’esport, així com la coordinació en afers europeus i multilaterals.