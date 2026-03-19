Al 2025 van augmentar els viatges de línies regulars internacionals efectuats per companyies andorranes

Durant l’any 2025, les companyies andorranes de línies regulars internacionals de viatgers han realitzat un total de 32.907 viatges: 16.613 viatges amb destinació el Principat d’Andorra i 16.294 viatges cap a l’estranger. Respecte als viatgers, se n’han transportat un total de 515.739. D’aquests, 258.636 amb destinació el Principat d’Andorra i 257.103 cap a l’estranger.
El total de viatges realitzats durant l’any 2025 augmenten un +3,3% respecte a l’any anterior; tant els serveis d’entrada com els serveis de sortida. Pel que fa als passatgers transportats, presenten també una variació positiva i augmenten un +15,0% respecte a l’any anterior.
Del total de passatgers transportats, el 18,2% són residents al Principat d’Andorra, mentre que el 81,8% són visitants.
Pel que fa a la distribució per procedència d’aquests visitants, el percentatge de visitants francesos i d’altres procedències presenta un augment en comparació amb l’any 2024, mentre que el percentatge de visitants espanyols presenta una disminució.
En relació amb el perfil dels passatgers, en comparació amb les dades de l’any 2024, el percentatge de visitants amb perfil turista augmenta en tots els casos. Pel que fa a l’edat, la majoria dels passatgers visitants se situen en la franja de 25 a 44 anys.
Finalment, pel que fa al motiu de la visita, el motiu professional augmenta en comparació al mateix període de l’any anterior.