826 dies servint-vos com alcalde de la Seu: el més gran honor que es pot tenir

El 15 de juny de 2019, gràcies a la confiança de la ciutadania de la Seu i Castellciutat i a un pacte de govern entre Junts per la Seu i ERC, vaig ser nomenat alcalde de la Seu d’Urgell. S’iniciava una legislatura en què compartíem l’alcaldia amb ERC, 2 anys i 3 mesos jo mateix i 1 any i 9 mesos Francesc Viaplana, temps proporcional als resultats electorals.

Aquest dissabte farem el traspàs acordat de l’alcaldia, pel que és un bon moment de fer una mirada enrere i fer un balanç d’aquest temps viscut.

A ningú se li escapa que han estat 2 anys i escaig molts complexos, amb una pandèmia que ens ho ha capgirat tot, i que ha situat com a eix de totes les nostres decisions i de tot el nostre govern, la salut dels nostres veïns i veïnes, intentant minimitzar els danys sanitaris, però també els socials, econòmics i emocionals. Prendre decisions sempre és difícil, però sobretot quan tenim moltes preguntes i cap resposta, com va ser el cas a l’inici d’una pandèmia que va obligar a confinar a tota la població a casa i donar-ho tot en l’àmbit sanitari i social. Sincerament estic orgullós de la resposta de tothom, òbviament dels professionals sanitaris i de la resta de professionals de primera línia (el pregó de la Festa Major d’enguany va ser una manera de mostrar-los el nostre agraïment etern), però també -i molt- de la resposta de tots els nostre veïns i veïnes, que es van bolcar a ajudar en tot allò que els vam demanar i en complir totes les mesures que es van imposar i eren necessàries en tot moment. La pandèmia no s’ha acabat, però ja estem a la sortida del túnel, gràcies sobretot a la vacunació on, de nou, heu respost la gran majoria d’una manera exemplar. Us demano, un cop més, la màxima responsabilitat i col·laboració en aquest esforç final.

A nivell social i econòmic hem intentat, amb els pocs recursos que tenim a l’ajuntament, acompanyar als afectats per tota la pandèmia, amb varies línies d’ajudes que sumen un total de 1.100.000€. A l’inici de la nostra legislatura, la Seu tenia 580 aturats i 5409 treballadors (incloent els transfronterers) i amb les conseqüències de la pandèmia es va arribar a 806 aturats. Ara mateix, amb l’inici de la recuperació, tenim 579 aturats i 5536 treballadors. S’ha recuperat el nivell d’ocupació d’abans de la crisi, ens queda molta feina, però anem en bon camí. També amb els empadronats a la ciutat, 12.089 a l’inici de la legislatura i 12.360 ara mateix, amb l’efecte crida cap a la qualitat de vida de les nostres contrades i les possibilitats del teletreball. Aquesta tendència positiva cal estabilitzar-la, i per això seguirem treballant sense descans en oportunitats laborals, millora de serveis i d’habitatge.

Tot i la pandèmia, no hem deixat de treballar ni un instant en els grans projectes de ciutat, pensant sobretot en el nostre jovent i en generar-los oportunitats laborals i de projectes de vida al Pirineu. Especialment orgullosos estem que INEFC Pirineus ja sigui una realitat, amb 40 alumnes aquest primer curs. La primera universitat presencial del Pirineu serà una eina fonamental que canviarà la Seu, l’Alt Urgell i el Pirineu. No ha estat fàcil aconseguir-ho, però el retorn que ens aportarà és, ara mateix, incalculable.

A nivell sanitari hem desencallat el projecte del nou CAP, que ben aviat serà una realitat, tenim un nou consultori a Castellciutat, hem aconseguit que la base dels bombers GRAE compti amb un metge/ssa i estigui els 365 dies de l’any al Pirineu (entre l’aeroport de la Seu i Tírvia), aviat començaran les obres de l’heliport nocturn per poder tenir vols nocturns del SEM (imprescindible per la nostra equitat sanitària) i tenim molt avançat les converses per un futur hospital comarcal de l’Alt Urgell, que és ara mateix, el nostre gran projecte del que resta de legislatura.

A nivell educatiu, a part d’INEFC, s’ha aconseguit l’esperat IFE (Itinerari Formatiu Específic) i la gestió directa de la UEC (Unitat d’Escolarització Compartida), com aposta per als més vulnerables. Seguim essent la capital cultural del Pirineu, amb la feina discreta dins la candidatura de la Catedral per esdevenir Patrimoni universal de la UNESCO, i amb tot el suport per als actes culturals i esportius, ara més importants que mai. I la troballa arqueològica de l’antiga muralla medieval de la Seu ens obre un projecte de museu a l’aire lliure que serà un nou punt d’atracció de visitant i una font per conèixer el nostre passat. I seguim a l’elit mundial del piragüisme amb la celebració del Mundial del 2019 i de la Copa del Món del 2021, amb un Parc del Segre avui més renovat, actualitzat i 100% sostenible.

Hem fet els primers passos cap a una ciutat més verda i sostenible, complint el Pla Especial per a la Sostenibilitat Energètica i el Clima que vam aprovar a l’inici de la legislatura, amb la instal·lació de calderes de biomassa (Pau Claris i les Monges i nou CAP i Consell Comarcal), plaques fotovoltaiques als diferents equipaments municipals i el canvi de la lluminària a LEDs a tota la ciutat. És la nostra aposta ferma per les energies renovables.També per millorar els carrers com amb el camí de Sant Isidre a Castellciutat, sempre pensant en fer una ciutat més agradable pels vianants. La millora de la Biblioteca de Sant Agustí i la nova Àrea d’autocaravanes són dos projectes que aquesta tardor veuran la llum i seran un revulsiu cultural i econòmic per nosaltres.

També hem fet un pas endavant important en la digitalització i modernització de l’ajuntament, per facilitar la relació entre l’administració i el ciutadà gràcies a les noves tecnologies, deixant sempre oberta la porta a tot aquell que tingui dificultats per fer-ho digitalment, i així poder-los dedicar tot el temps i acompanyament que sigui necessari.

Molts projectes grans i moltíssims de petits que són impossibles d’enumerar, moltes hores dedicades, sempre amb la voluntat de servei cap a vosaltres, i amb un equip de persones magnífic que m’ha acompanyat en aquest camí i que, sense ells, res d’això hauria estat possible. Aquests dos anys i escaig no hem estat 2 partits a govern, sinó un equip de 9 persones (més tothom que està al darrera empenyent) al qual he tingut l’honor de liderar. I aquesta generositat de part de tots ha estat clau per aconseguir aquests resultats.

Continuarem treballant, jo ara des de la vice-alcaldia, al servei de tothom com sempre per aconseguir la resta de reptes que tenim endavant, que són molts i molt importants, i així millorar la vida de tots els veïns i veïnes de la Seu i Castellciutat.

Gràcies per l’immens honor de poder servir-vos com a alcalde vostre aquests 826 dies. A partir de demà, continuaré al vostre servei amb la mateixa energia, entrega i convicció.



Jordi Fàbrega i Sabaté

Alcalde de la Seu d’Urgell (juny 2019-setembre 2021)