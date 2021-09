El dibuixant Jan, fill predilecte de la Massana

El Comú de la Massana ha creat una nova figura de reconeixement públic, la de fill predilecte de la parròquia, que s’ha inaugurat atorgant la distinció al dibuixant i guionista Jan, creador del mític personatge Superlópez. El conseller de Cultura, Guillem Forné, i el conseller major, Josep Maria Garrallà, li han fet entrega de la medalla de fill predilecte, en un acte molt emotiu, al Museu la Massana Còmic, que compta una sala dedicada a l’obra de l’artista.

Forné ha argumentat la decisió d’homenatjar Jan exposant tot el que el dibuixant ha fet per la projecció de la Massana i Andorra a l’exterior, publicant un còmic dedicat al país, “Las montañas voladoras”. A més, ha remarcat que Jan no s’ha perdut gairebé cap saló de La Massana Còmic i que el Museu està presidit per una gran lona amb Superlópez com a protagonista. “La Massana a nivell cultural és sinònim de còmic i tots sabem que còmic a la Massana és sinònim de Jan. Ens ha ofert molt, fins i tot un àlbum de Superlópez, i per això li hem volgut retre un homenatge especial”, ha afirmat Forné.

Durant l’acte s’ha inaugurat l’exposició sobre l’àlbum “Al centro de la Tierra”. El president de l’ARCA, Joan Pieras ha assegurat que “es tracta d’un àlbum molt especial, que el Jan va fer fa trenta-quatre anys, quan es treballava amb color directe. Per a mi és un dels més macos de Superlópez a nivell plàstic”.

L’exposició es pot visitar al Museu la Massana Còmic fins el 6 de novembre.