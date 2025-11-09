El Principat acollirà el Google DevFest Andorra – by AndSoft, esdeveniment oficial de la xarxa global de Google Developer Groups

El pròxim dissabte, 15 de novembre, Andorra se situarà dins la xarxa internacional d’esdeveniments de Google amb la celebració del Google DevFest Andorra – by AndSoft, una jornada que reunirà professionals, estudiants i entusiastes de la tecnologia per a compartir coneixement i explorar les últimes tendències en intel·ligència artificial, ciberseguretat i desenvolupament de software. Organitzat pel GDG Andorra (Google Developer Group), el DevFest forma part de la xarxa global de conferències de Google que promouen l’aprenentatge obert i la innovació tecnològica arreu del món.
L’edició d’enguany comptarà amb la participació de cinc experts internacionals que compartiran experiències i coneixements sobre les tecnologies que estan definint el futur digital: des de la seguretat al núvol i els agents intel·ligents, fins a la creació audiovisual amb IA.
Entre els ponents destacats hi ha Xavier Portilla Edo, reconegut com un dels 300 Google Developer Experts en Intel·ligència Artificial reconeguts globalment que presentarà una sessió sobre Firebase Genkit, i Toni de la Fuente, fundador de Prowler i expert en seguretat cloud, que parlarà sobre la intersecció entre IA i anàlisi basada en regles. També hi participaran María Aperador Montoya, criminòloga i especialista en ciberseguretat, Kevin, expert en arquitectura de microserveis, i Máximo, desenvolupador especialitzat en agents intel·ligents.
A més, l’esdeveniment inclourà un workshop pràctic sobre IA Generativa Audiovisual, on s’exploraran les noves eines de creació de contingut visual impulsades per intel·ligència artificial.