Creix la participació en la II Jornada d’Emprenedoria Escolar, amb més alumnes i més projectes

Per a continuar fomentant la cultura emprenedora als centres educatius del país, el Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, amb la col·laboració d’Andorra Recerca + Innovació (AR+I), ha organitzat la segona edició de la Jornada d’Emprenedoria Escolar, una iniciativa que posa en valor l’aprenentatge pràctic, la creativitat i la innovació educativa.
La Xarxa d’Escoles Emprenedores i Innovadores està integrada per vuit centres dels diferents sistemes educatius presents al país. Aquest curs, la Xarxa ha reformulat la seva cartera d’activitats i ha impulsat una nova dinàmica sota el lema ‘Un somni gran’ (Dream Big), plantejant un repte als alumnes participants, que han hagut de donar-hi resposta en un temps limitat seguint una metodologia emprenedora. Els projectes desenvolupats posen de manifest la capacitat de l’alumnat per a connectar el treball a l’aula amb reptes reals de la societat, el territori i la sostenibilitat, abordant àmbits com la tecnologia digital, la innovació social, la sostenibilitat ambiental i el disseny.
La jornada ha comptat enguany amb la participació de tots els membres de la Xarxa i s’ha avançat al mes de març —en lloc del mes de maig— per a afavorir més participació d’escoles i alumnat. Les dades confirmen aquest creixement: el nombre d’alumnes participants gairebé s’ha doblat, passant de 29 el curs passat a 50 aquest any, i també ha augmentat el nombre de parades a la fira, amb un total de 20, davant de les 12 de l’edició anterior.
En la seva intervenció, el secretari d’Estat d’Educació i Universitats, Josep Anton Bardina, ha destacat que la Xarxa és “clau per a reforçar l’emprenedoria dins el sistema educatiu”. En aquest sentit, ha posat en relleu l’èxit de la segona edició de la Jornada de l’Emprenedoria Escolar, que ha doblat la participació d’alumnes i projectes, i ha subratllat el valor d’aquest enfocament educatiu per a formar joves creatius, crítics i compromesos amb el seu entorn.
La Jornada inclou la presentació de tres ponències sobre projectes treballats: Ecopirineu, de l’EASE d’Ordino, amb la creació d’una empresa d’assessoria en energies renovables per a oferir solucions sostenibles i eficients a petites empreses; el projecte “Innovació arquitectònica”, de l’EASE de Santa Coloma, on els alumnes han hagut de crear una proposta arquitectònica per a un espai fictici d’oci, i Level Up, projecte guanyador del Tàndem 2026, on els alumnes del CFP Aixovall presenten propostes per a millorar l’experiència dels esquiadors novells d’entre 15 i 25 anys.
Ponència d’un compositor reconegut internacionalment establert a Andorra
Més enllà de la presentació dels projectes, la Jornada compta amb una conferència “El nen que va Data: 18/03/2026 acomplir tots els seus somnis”, a càrrec del compositor establert a Andorra, Òscar Araujo, amb una reconeguda trajectòria internacional en els àmbits del videojoc, el cinema i la publicitat. Araujo ha col·laborat amb productores i marques de primer nivell com Konami, Ubisoft, Universal, Apple o Microsoft, ha enregistrat les seves obres amb orquestres de prestigi en estudis com Abbey Road i ha rebut nombrosos guardons internacionals. A més, ha estat preseleccionat als Premis Oscar per la Millor Cançó Original pels curtmetratges Alike (2015) i Behind (2017).