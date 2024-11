Activitat que combina l’art i la consciència solidària a l’MCTA

Cartell anunciador de l’activitat del 7 de desembre (MCTA)

En col·laboració amb UNICEF, el pròxim dissabte, dia 7 de desembre, el Museu Carmen Thyssen Andorra (MCTA) organitza una activitat per a tots els públics, en la qual es convida a participar en un taller únic per a dissenyar el que seria un món ideal per a cadascun dels assistents. Aquesta activitat, que combina art i consciència solidària, és una proposta que promou el pensament solidari i el desig d’un futur millor.

Des de l’equipament museístic escaldenc recorden que les places per a aquesta activitat són limitades. Per a poder-se inscriure, es pot enviar un correu electrònic a reserves@mcta.ad o bé trucar al número de telèfon 800 800. Així mateix, l’MCTA informa que l’activitat esta concebuda a partir dels 4 anys i que els menors de 12 hauran d’anar acompanyats d’un adult. El preu per a prendre-hi part és de 2 euros per persona.