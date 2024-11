Un centenar de projectes de Catalunya reben el Tiquet Rural 2024, sis dels quals a l’Alt Urgell i Cerdanya

Capçalera de l’església de Sant Vicenç amb el poble d’Estamariu al fons. Foto: Gemma Pla-Camina Pirineus

El Tiquet Rural 2024 ha estat adjudicat a 103 projectes repartits arreu de Catalunya amb la finalitat d’impulsar l’activitat econòmica de les zones LEADER. És el resultat de la primera convocatòria, llançada el passat mes d’abril, d’aquests ajuts impulsats pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat. L’objectiu del Tiquet Rural és ajudar econòmicament en la creació i/o el relleu de microempreses no agràries que generin activitat econòmica als territoris LEADER de Catalunya, el suport econòmic del qual pot arribar als 35.000 euros per projecte i no està vinculat a la realització de cap inversió.

Aquest ajut s’adreça a persones físiques interessades a crear una nova microempresa a títol individual o bé que n’adquireixin una en traspàs, així com també a persones jurídiques i a cooperatives no agràries interessades a impulsar un nou negoci, una nova línia de negoci o agafar el relleu d’una empresa ja en funcionament.

En aquesta primera convocatòria s’hi han presentat 89 persones físiques i 14 persones jurídiques. Els sol·licitants d’aquest ajut es comprometen a mantenir l’activitat empresarial i un seguit de compromisos durant un temps mínim de cinc anys a comptar des del pagament de l’ajut.

A les comarques de l’Alt Urgell i de la Cerdanya s’han concedit 6 tiquets rurals: quatre a autònoms, un a una SL i un a una cooperativa no agrària; la meitat dels beneficiaris són dones i la meitat són joves de menys de 40 anys. Aquestes sis noves iniciatives (o traspàs) es concentren als nuclis d’Estamariu, Prats i Bellver de Cerdanya.

El Tiquet Rural cobreix les despeses mínimes i l’actiu circulant requerit a una empresa per a la seva posada en funcionament o pel traspàs d’activitat. L’ajut és incompatible amb qualsevol altre destinat a la creació d’empreses, però compatible amb les convocatòries d’ajuts LEADER vinculades a projectes d’inversió i està cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2022.

Amb el Tiquet Rural es busca fomentar la creació de nous projectes al món rural i incentivar el relleu en aquelles empreses que es troben en situació de traspàs. D’aquesta manera, la convocatòria dona resposta al repte 6 de l’Agenda Rural de Catalunya “Innovació i dinamització econòmica i social”. En concret, contribueix a l’acció número 789 “Oferir subvencions i avantatges fiscals a noves empreses i emprenedors del món rural”, ja que es tracta d’un nou dispositiu de relleu rural que facilita la creació i consolidació de noves empreses a les zones rurals del país, mantenint el territori viu, dinàmic i amb futur.

Els onze Grups d’Acció Local Leader són els encarregats del desplegament i de la gestió del Tiquet Rural. Fruit de l’èxit aconseguit en aquesta convocatòria 2024, abans de finalitzar aquest any és possible que es presenti ja una segona convocatòria del Tiquet Rural per al 2025.





Els Grups d’Acció Local, el vèrtex de la metodologia LEADER

Les àrees d’aplicació del Tiquet Rural corresponen únicament a l’àmbit territorial LEADER (571 municipis catalans) i són els Grups d’acció Local els encarregats de gestionar el Tiquet Rural a cadascun dels seus territoris. Representen el 74,51% del territori català i el 10% de la població total, amb una densitat mitjana en la zona LEADER de 32,4 habitants per km2.

El Grup d’Acció Local a les comarques de l’Alt Urgell i la Cerdanya és el Consorci Alt Urgell – Cerdanya amb seus a la Seu d’Urgell i a Puigcerdà.