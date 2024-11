Obert el període de licitació de les obres d’arranjament de les voreres de la Seu

Voreres a la via pública de la Seu d’Urgell (Aj. la Seu)

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha obert el període de licitació per a dur a terme les obres d’arranjament dels paviments de les voreres del municipi per un import de 181.500 euros (IVA inclòs). El termini de presentació d’ofertes finalitzarà el dia 9 de desembre. Cal recordar que un dels eixos fonamentals d’actuació per part de l’equip de govern que encapçala l’alcalde, Joan Barrera, és “l’adequació de la via pública davant el deteriorament que presenta, des de fa anys, com a conseqüència de mala execució o creixement dels arbres”, assenyalen fonts municipals.

És per això que es va encarregar la redacció del projecte d’arranjament dels paviments de les voreres als serveis tècnics de l’Ajuntament de la Seu, concretament a l’arquitecte tècnic Lluís Garriga. El projecte preveu quatre zones d’actuació diferents que es portaran a terme una cada any.

Les actuacions que es realitzaran són: la substitució d’un o varis panots no adherits a la base de formigó; l’arranjament de tram de vorera enfonsada per assentament de la base; i l’arranjament de tram de vorera i vorada aixecada pel creixement d’arbres.

En paral·lel, també s’aniran arranjant ferms dels carrers dels diferents barris de la ciutat amb mitjans municipals, tal i com s’ha anat fent fins ara.





Així, la primera zona d’actuació inclourà els següents carrers:

1. Avinguda Pau Claris des de rotonda Bisbes Prínceps fins a Sant Ot

2. Carrer Sant Ot fins Plaça Catalunya

3. Plaça Catalunya

4. Voreres del passeig Joan Brudieu

5. Carrer del camí de la Palanca des del final del passeig fins l’entrada del Parc del Segre

6. Carrer Joaquim Viola Lafuerza des de l’avinguda Pau Claris fins la de Salòria

7. Passeig Pascual Ingla des de l’Avinguda Pau Claris fins a la de Salòria

8. Carrer de la Germandat de Sant Sebastià des de l’avinguda Pau Claris fins a la de Salòria

9. Carrer Tres Ponts des de l’avinguda Pau Claris fins Comptat d’Urgell

10. Avinguda del Valira des de la rotonda Bisbes Prínceps fins a la rotonda de l’avinguda de Salòria

11. Carrer Regència d’Urgell des de l’avinguda Pau Claris fins a la de Salòria

12. Carrer Sant Ermengol des de Carrer Sant Ot fins a l’avinguda de Salòria

13. Carrer Josep de Zulueta des de la plaça Catalunya fins a l’avinguda de Salòria

14. Carrer de l’Orri des del Passeig Joan Brudieu fins a l’avinguda de Salòria

15. Carrer Mare Janer des del final del passeig fins a l’avinguda de Salòria

16. Carrer Bisbe Iglesias Navarri des del carrer Bisbe Guitart fins a l’avinguda de Salòria

17. Carrer Llorenç Tomàs i Costa des de carrer Tres Ponts fins el carrer General Moragues

18. Carrer General Moragues des del carrer Llorenç Tomàs i Costa fins al carrer Sant Joan Baptista de La Salle

19. Carrer Sant Joan Baptista de La Salle des del carrer Sant Ermengol fins el carrer Migdia

20. Carrer Migdia des de Sant Joan Baptista de La Salle fins al carrer Bisbe Guitart

21. Carrer Bisbe Guitart des del carrer Migdia fins el carrer Josep de Zulueta

22. Carrer Comptat d’Urgell des del carrer Tres Ponts fins el carrer de l’Orri

23. Carrer Comptat d’Urgell des del carrer Mare Janer fins el carrer Bisbe Iglesias Navarri

24. Avinguda de Salòria des de l’avinguda Valira fins al carrer Bisbe Iglesias Navarri

25. Carrer dels Quatre Prats des del carrer Mare Janer fins al carrer Bisbe Iglesias Navarri

26. Avinguda Guillem Graell des de la plaça dels Bisbes Prínceps fins a l’avinguda Joan Garriga i Massó

27. Avinguda Joan Garriga i Massó des de l’avinguda Guillem Graell fins la plaça de les Monges

28. Plaça de les Monges

29. Carrer Santa Joana de Lestonnac

30. Carrer Portal d’Andorra des de l’avinguda Joan Garriga i Massó fins la plaça Europa

31. Carrer Portal d’Andorra des de l’avinguda Joan Garriga i Massó fins l’avinguda Pau Claris

32. Plaça Europa